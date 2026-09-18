Archivo - Imagen del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. - OMS - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado que se han producido "avances" en la octava reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Acuerdo de Pandemias, que trabaja en el anexo sobre el Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés).

Al concluir los cinco días de encuentro, Adhanom Ghebreyesus ha asegurado que se está más cerca de cumplir la "promesa" que hicieron tras la Covid-19 de "no dejar al mundo tan vulnerable ante la próxima pandemia como lo fue ante" esta.

El anexo PABS es un componente central del Acuerdo sobre Pandemias, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2025, y de él depende su firma y ratificación. Su objetivo es facilitar el intercambio de materiales e información de secuencias de patógenos con potencial pandémico y permitir el intercambio equitativo de las vacunas, terapias y diagnósticos desarrollados a partir de su uso.

La reunión del grupo intergubernamental se ha celebrado a las puertas de la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, que se celebrará el 25 de septiembre en Nueva York (Estados Unidos).

Durante este encuentro, que congregará a jefes de Estado y de Gobierno para reforzar el compromiso político en la lucha contra futuras pandemias, se presentará una declaración política para exigir, entre otras cosas, la finalización oportuna del anexo PABS.

"Mientras los líderes se preparan para reunirse en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mensaje de Ginebra es claro: proteger a las generaciones futuras exige compromiso, cooperación y urgencia. La finalización del anexo PABS es esencial para fortalecer las defensas colectivas del mundo contra futuras amenazas pandémicas", ha afirmado el responsable de la OMS.