Archivo - Sarampión. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que las muertes por sarampión en todo el mundo se encuentran en mínimos históricos, con cerca de 72.000 fallecimientos en 2025, lo que supone una reducción del 91 por ciento respecto al año 2000, aunque ha alertado de que el año pasado más de 29 millones de niños no recibieron ninguna dosis o no completaron la pauta de vacunación frente a la enfermedad.

Así lo recoge un informe presentado por la OMS, en el que analiza la evolución mundial del sarampión durante los últimos 25 años y resalta que la vacunación frente a esta enfermedad ha permitido salvar más de 60 millones de vidas desde el año 2000.

El documento estima que en 2025 cerca de 10 millones de personas contrajeron el sarampión en todo el mundo, lo que representa un descenso del 74 por ciento respecto a los casi 38 millones de casos registrados en 2000.

Aunque esta cifra se encuentra entre los niveles más bajos registrados, la evolución varía considerablemente según la región. En América, el número de casos se ha multiplicado por ocho desde el año 2000, con 73.000 personas infectadas en 2025. No obstante, casi la mitad de los casos mundiales se registraron en la región de Asia Sudoriental.

"La reciente pérdida del estatus de eliminación del sarampión en Bolivia, México y Estados Unidos pone de manifiesto la fragilidad de los avances frente al sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo", ha sostenido la directora Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, Kate O'Brien.

En este contexto, la experta ha recordado que el sarampión "no es una enfermedad infantil inofensiva", ya que puede provocar complicaciones graves, como neumonía e infecciones cerebrales que pueden causar daños neurológicos permanentes. "Es el virus más contagioso conocido por el ser humano. También puede provocar sordera y ceguera. Además, puede debilitar el sistema inmunitario durante largos periodos, lo que hace que los niños sean más vulnerables a otras infecciones", ha declarado.

LAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN SIGUEN SIENDO INSUFICIENTES

Desde la OMS afirman que sigue siendo esencial mantener una cobertura de vacunación de al menos el 95 por ciento, con dos dosis de la vacuna contra el sarampión en todas las comunidades, para cerrar las brechas de inmunidad y evitar nuevas transmisiones.

"Sin una cobertura de vacunación sistemáticamente elevada, mantenida año tras año y que llegue a cada nueva cohorte de nacimientos, junto con sistemas sólidos de inmunización y vigilancia epidemiológica y una voluntad política sostenida, el virus puede volver a establecerse rápidamente", ha apuntado la directora Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS.

Pese a que la cobertura mundial de vacunación contra el sarampión se mantuvo prácticamente sin cambios en 2025, con un 84 por ciento de los niños que recibieron la primera dosis y un 77 por ciento que recibieron la segunda, la OMS asegura que estas cifras globales ocultan descensos y desigualdades tanto entre regiones como dentro de los propios países.

Así, la región de las Américas ha registrado un descenso de las coberturas de vacunación respecto a los niveles superiores al 90 por ciento que mantenía antes de la pandemia de COVID-19.

Además, varios países de la región europea registraron algunas de las coberturas de vacunación contra el sarampión más bajas del mundo, pese a que la cobertura regional de la primera dosis se mantiene en un nivel elevado, del 92 por ciento. En este sentido, la OMS anunció recientemente que seis países de la región europea perdieron su estatus de eliminación del sarampión, entre ellos España.

MENOS COBERTURA EN LOS PAÍSES DE RENTA BAJA

La OMS denuncia que las desigualdades en el acceso a la inmunización siguen siendo muy acusadas. De este modo, los países de renta baja registraron una cobertura de apenas el 69 por ciento para la primera dosis y del 57 por ciento para la segunda, frente al 93 y el 91 por ciento, respectivamente, en los países de renta alta.

"Aunque África alberga al 16 por ciento de la población mundial, la región concentra casi el 40 por ciento de las 72.000 muertes atribuidas al sarampión en 2025. Por supuesto, los niños que viven en entornos frágiles, afectados por conflictos o especialmente vulnerables son los más perjudicados, lo que pone de manifiesto una enorme brecha de equidad", ha lamentado la jefa de la Unidad del Programa Esencial de Inmunización de la OMS, Diana Chang.

En 2025, 59 países sufrieron brotes importantes o que alteraron significativamente la situación epidemiológica, de los cuales 18 se produjeron en países de renta baja, 34 en países de renta media y siete en países de renta alta. Once de estos brotes tuvieron lugar en países que anteriormente habían sido declarados libres de sarampión.

"Sigue siendo esencial invertir en mejorar el acceso a la inmunización en los países de renta baja. Incluso en los países de renta alta, que cuentan con sistemas sanitarios sólidos, pequeños descensos en las coberturas de vacunación, provocados por la existencia de comunidades con bolsas de población sin vacunar, pueden generar riesgos que se extienden mucho más allá de esas zonas", ha finalizado Chang.