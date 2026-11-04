La OMS exige medidas sostenidas para proteger los "frágiles logros" contra las enfermedades tropicales desatendidas

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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha exigido a los países que redoblen sus esfuerzos y los sostengan en el tiempo para proteger los "frágiles logros" conseguidos contra las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) y subsanar las deficiencias persistentes.

Así lo ha señalado a la luz del informe mundial sobre ETD publicado este miércoles. El documento analiza la situación de erradicación de estas enfermedades y sirve como evaluación intermedia de la hoja de ruta 2021-2030, que la OMS impulsó con el propósito de mejorar los indicadores sobre su control, eliminación y erradicación.

Según los resultados de este examen, 63 países habían eliminado al menos una ETD antes del pasado junio, 21 más que a finales de 2020. El objetivo marcado en la hoja de ruta es que todos los países hayan eliminado, al menos, una para 2030 y que dos se hayan erradicado.

Además, el informe destaca que se ha reducido el número de personas que requieren tratamiento, que se situaba en 1.410 millones en 2024, lo que supone un 36 por ciento menos que en 2010 y una disminución del 19 por ciento respecto a 2020.

Como ejemplo de esta reducción, detalla que los casos de tripanosomiasis africana han disminuido un 98 por ciento desde 1999, mientras que la dracunculiasis se redujo a un mínimo histórico de tan solo 10 casos en humanos en 2025.

Asimismo, pone en valor los avances científicos, que han permitido desarrollar nuevas herramientas de prevención y tratamiento. Entre las estrategias terapéuticas, apunta al arpraziquantel, apto para niños y precalificado por la OMS para la esquistosomiasis; la miltefosina genérica para la leishmaniasis; y una vacuna contra el dengue.

También han recibido aprobación regulatoria dos vacunas contra el chikungunya y nuevos medicamentos para la oncocercosis y la tripanosomiasis humana africana.

PROGRESO DESIGUAL

Sin embargo, el informe desvela que el progreso alcanzado es "desigual" y, en la actualidad, las enfermedades tropicales desatendidas siguen afectando de manera "desproporcionada" a las comunidades más pobres y vulnerables del mundo.

Entre las cifras negativas, en 2024, los casos de dengue alcanzaron la cifra récord de 15,1 millones; las muertes por enfermedades tropicales desatendidas transmitidas por vectores aumentaron, y la erradicación del pian no se está cumpliendo.

Además, solo tres indicadores específicos de enfermedades alcanzaron sus objetivos para 2025: el desarrollo de una vacuna contra el chikungunya, la reducción de la tasa de letalidad por dengue y la disponibilidad de antivenenos poliespecíficos para el envenenamiento por mordedura de serpiente.

Otra de las carencias señaladas por la OMS es la falta de datos completos y oportunos, incluidos los datos desglosados por género, que dificulta la medición del progreso.

INCREMENTAR LA FINANCIACIÓN

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que "la erradicación de las enfermedades tropicales desatendidas es uno de los mayores éxitos de la salud mundial". Sin embargo, ha advertido de que los logros alcanzados "podrían perderse fácilmente".

Entre sus peticiones para evitar un retroceso, Adhanom ha apuntado a un incremento de la financiación nacional y el mantenimiento del apoyo externo. A este respecto, el informe muestra que los recursos disponibles para las enfermedades tropicales desatendidas siguen siendo un 30 por ciento inferiores a los previos a la Covid-19, al tiempo que la financiación específica para algunos programas prácticamente ha desaparecido.

Asimismo, la ayuda internacional para el desarrollo destinada a combatir las ETD sigue estando muy concentrada y un pequeño número de donantes concentraba casi el 80 por ciento del total entre 2018 y 2024. Esto ha aumentado la vulnerabilidad de los programas de ETD a las reducciones abruptas del apoyo, lo que ha interrumpido el tratamiento masivo, la gestión de casos, la vigilancia y el control de vectores, y ha puesto en riesgo de caducidad los medicamentos donados.

En cambio, los países están haciendo cada vez más esfuerzos a nicel nacional, incluyendo las ETD a sus estrategias nacionales de salud, paquetes de servicios esenciales y presupuestos nacionales. También están trabajando en mejorar la eficiencia mediante la prestación de intervenciones para varias ETD a través de servicios compartidos, un indicador que ya ha superado el objetivo fijado para 2030.

El informe insta a profundizar en todos estas medidas y ampliar la acción para cubrir las carencias detectadas. "El objetivo no es solo eliminar las enfermedades, sino liberar a las comunidades de la discapacidad, la desfiguración, la muerte y la pobreza intergeneracional", ha subrayado el director general de la OMS.