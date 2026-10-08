OMS expone nueva hoja de ruta para abordar hipertensión en embarazo y pide mayor inversión en diagnóstico y tratamiento

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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios han presentado una nueva hoja de ruta para abordar hasta 2035 los trastornos hipertensivos del embarazo, incluida la preeclampsia, a través de la que han reclamado una mayor inversión en diagnóstico y tratamiento.

"La preeclampsia puede desarrollarse en cualquier embarazo", mientras que el hecho de que sea mortal "depende de si se controló la presión arterial de la mujer a tiempo y de si tuvo acceso a atención de emergencia de calidad cuando la situación se agravó", ha indicado la directora del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil, Adolescente y Envejecimiento del organismo, la doctora Pascale Allotey, durante su reciente participación en la Conferencia Mundial de la Sociedad Estadounidense de Medicina Materno-Fetal (SMFM, por sus siglas en inglés).

Según ha señalado ante ello, el plan expuesto "aúna investigación, medicamentos, guías clínicas, sistemas de salud y acción política". El objetivo planteado es "que las posibilidades de una mujer de sobrevivir al embarazo y tener un bebé no dependan de su lugar de residencia", sobre todo debido a que la hipertensión durante la gestación, que afecta a millones de mujeres cada año, es una de las principales causas de muerte materna y neonatal, y de enfermedad grave, ha sostenido.

En este contexto, la OMS estima que los trastornos hipertensivos complican entre el 10 y el 15 por ciento de los embarazos en todo el mundo, y que son responsables de alrededor del 16 por ciento de las muertes maternas a nivel internacional, lo que se traduce en aproximadamente 42.000 fallecimientos anuales, además de más de 500.000 muertes fetales y neonatales.

Además, en muchos países, las mujeres aún carecen de acceso fiable a mediciones básicas de la presión arterial, análisis de proteínas en la orina y medicamentos esenciales, como aspirina, antihipertensivos y sulfato de magnesio. Los sistemas de derivación deficientes, la escasez de personal sanitario capacitado y los limitados servicios obstétricos de urgencia pueden retrasar aún más la atención médica vital.

FALTA DE MEDICAMENTOS DESARROLLADOS

Frente a ello, la nueva hoja de ruta establece acciones coordinadas en materia de investigación e innovación, orientación clínica mundial, acceso a medicamentos y diagnósticos, implementación, promoción y rendición de cuentas. Junto a ello, pone de manifiesto "una notable brecha en materia de innovación entre la magnitud del problema y la falta de medicamentos desarrollados y aprobados específicamente por los organismos reguladores para la prevención o el tratamiento de la preeclampsia o la eclampsia".

"La inversión en investigación se ha centrado principalmente en el diagnóstico, con una inversión insuficiente crónica en nuevas opciones de prevención y tratamiento", recoge el texto, que muestra también que "en los países de ingresos bajos y medianos, las deficiencias en la atención prenatal, los medicamentos, los diagnósticos, el personal sanitario capacitado y los servicios de emergencia hacen que las mujeres tengan más probabilidades de desarrollar complicaciones graves o morir".

Con todo, la OMS ha pedido "a los Gobiernos, financiadores, investigadores, profesionales de la salud, la industria, la sociedad civil y los socios" que "armonicen la inversión y la acción en torno a un objetivo", que es "garantizar que las intervenciones probadas y las futuras innovaciones lleguen a las mujeres y los bebés que más las necesitan".