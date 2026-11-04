La OMS identifica seis acciones climáticas y sanitarias que salvarían 1,6 millones de vidas al año

Archivo - Cambio climático, clima - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / CHOAT BOONYAKIAT

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado seis acciones climáticas y sanitarias que, si se aplican a nivel mundial, podrían salvar 1,6 millones de vidas cada año, además de generar unos beneficios de 3,9 trillones de dólares (unos 3.500 millones de euros) relacionados con el bienestar.

Así se desprende del informe 'Beneficios y costes globales de las medidas prioritarias sobre el cambio climático y la salud', publicado este miércoles por la OMS con motivo de la próxima celebración de la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 31), que comenzará el próximo lunes en Turquía.

Las medidas analizadas están relacionadas con sistemas de alerta sobre los riesgos para la salud derivados del calor; servicios de agua potable resistentes al cambio climático; servicios básicos de saneamiento; instalaciones de higiene y lavado de manos; combustibles y tecnologías domésticas más limpias para cocinar y calentar; y políticas eficientes de fijación de precios de los combustibles fósiles.

"El cambio climático es claramente una de las amenazas de salud definidas del siglo XX. (...) Para evitar muertes evitables, para evitar enfermedades y para asegurarnos de que no tengamos estas pérdidas económicas, los países deben acelerar la acción climática ahora", ha aseverado el técnico de Economía de la Salud Climática de la Unidad de Cambio Climático, Calidad del Aire, Energía y Salud de la OMS Frank Pega.

Llevar a cabo a gran escala las medidas planteadas también podría contribuir a evitar 16.700 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), lo que equivale al 31 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, excluyendo el uso del suelo, el cambio de uso del suelo y la silvicultura.

En cuanto a los beneficios económicos, los relacionados con el bienestar incluyen el valor monetario de salvar vidas, de ahorrar en costes sanitarios, de aumentar la productividad y de evitar pérdidas climáticas y medioambientales. A estos, se sumarían otros 5,4 trillones de dólares (4.800 millones de euros) anuales en beneficios fiscales.

La OMS ha resaltado que los resultados del informe apuntan a un triple beneficio derivado de aplicar estas medidas, que llevaría a tener una población más sana, menores emisiones y economías más sólidas.

COMPROMISO EN LA COP

El jefe de la Unidad de Cambio Climático, Calidad del Aire, Energía y Salud de la OMS, Diarmid Campbell-Lendrum, ha pedido a los países que van a participar en la COP 31 que negocien "como si la vida de las personas dependiera de ello, porque lo hace", y alcancen compromisos sólidos.

"Muchos países han experimentado el año más caluroso de su historia", ha resaltado para advertir de que el récord de calor en Europa se ha cobrado decenas de miles de vidas, tras lo que ha apuntado a los efectos de una inundación repentina en Nepal y se ha referido al impacto que tendrá el fenómeno El Niño.

"No se ha hecho suficiente progreso en las últimos 30 COP. A veces escuchamos que esto es porque hay demasiada incertidumbre alrededor de los impactos o que las acciones que necesitamos tomar costarán demasiado. Hoy, la OMS está lanzando un informe que demuestra que ese no es el caso. No es una excusa para no tomar acción", ha afirmado.

De hecho, el informa estima que, en cinco de las medidas analizadas, cada dólar invertido generaría 24 dólares en beneficios, lo que equivale a una inversión de 0,80 euros y un retorno de 21,4 euros. Se calcula que los beneficios serían mayores en los países de renta baja y media, lo que contribuiría a reducir las desigualdades sanitarias y económicas.

Asimismo, destaca la medida relacionada con los sistemas de alerta de salud por calor como una de las más rentables, con un rendimiento estimado de 835 dólares (unos 746 euros) por cada dólar invertido, lo que refleja que los sistemas existentes se pueden aprovechar y prevenir enfermedades relacionadas con el calor a un coste relativamente bajo.

Las políticas eficientes de fijación de precios de los combustibles fósiles, incluida la eliminación de subsidios ineficientes y la imposición adecuada de estos combustibles, generarían los mayores beneficios. Se estima que estas políticas evitarían 1,2 millones de muertes y generarían tres billones de dólares (unos 2.700 millones de euros) en beneficios de bienestar económico y 5,4 billones de dólares (unos 4.800 euros) en beneficios fiscales cada año.

ACTUACIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS

Frank Pega ha instado a los países a cambiar su forma de pensar y pasar a reconocer las medidas de salud climática como inversiones y no como costes. Así, ha reclamado a los ministerios de Hacienda que destinen financiación sostenible a implementar estas medidas de eficacia probada.

Asimismo, ha pedido la colaboración y supervisión de los ministerios de Sanidad. Por último, ha animado a los gobiernos a reinvertir los beneficios económicos y fiscales obtenidos a partir de estas políticas y emplearlos para reforzar los sistemas sanitarios, fortalecer la resiliencia climática y financiar el desarrollo sostenible.

"Invertir en medidas de salud climática es una solución evidente y constituye una de las formas más eficaces de salvar vidas, reducir los riesgos climáticos, fortalecer las economías y evitar costes futuros", ha finalizado.