Infosalus.- La OMS informa de una positividad de la gripe inferior al 10% y una baja actividad del SARS-CoV-2 a nivel mundial

Archivo - Jeringa médica primer plano con una vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que, durante la semana 31 de 2026, la positividad de la gripe se ha situado por debajo del 10 por ciento y la actividad del SARS-CoV-2 se ha mantenido baja a nivel mundial, mientras que la positividad del virus respiratorio sincitial (VRS) también se ha mantenido baja.

Durante las últimas semanas, la positividad de la gripe ha aumentado, aunque se ha mantenido por debajo del 10 por ciento en general en las zonas templadas y subtropicales del hemisferio norte.

Según indica la OMS en su último informe, la detección de la gripe se ha mantenido baja a nivel mundial durante la semana 31, con proporciones similares de virus de la gripe A y B. En el hemisferio sur, el porcentaje de positividad de la gripe ha sido elevado, por encima del 10 por ciento, en algunos países de la zona templada de Sudamérica y en países aislados de las zonas tropicales de Sudamérica, África oriental y meridional y Oceanía.

En el hemisferio norte, la positividad de la gripe ha sido elevada, por encima del 10 por ciento, en algunos países de Centroamérica y el Caribe, África Occidental, Asia Occidental y Meridional, así como en algunos países de África Central, Asia Oriental y Sudoriental.

La positividad ha superado el 30 por ciento en algunos países de Sudamérica Tropical y África Oriental. Asimismo, se han observado aumentos de la actividad gripal en algunos países de Sudamérica Tropical, África Occidental y Oriental y Asia Occidental.

COVID-19 ESTABLE

Por su parte, la positividad por SARS-CoV-2 se ha mantenido estable y baja en la mayoría de los países que han informado, aunque se han registrado tasas de más del 10 por ciento en países de Centroamérica y el Caribe, Sudamérica tropical y algunos países del norte de Europa y Asia occidental.

Además, se han observado pequeños incrementos en la actividad en dos países del suroeste de Europa y en algunos países de Centroamérica y el Caribe, Sudamérica tropical y África occidental.

VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS)

La positividad al VRS ha sido de más del 10 por ciento en algunos países de Centroamérica y el Caribe, Sudamérica tropical y templada, y en un solo país de África occidental, oriental y meridional. El porcentaje de positividad ha superado el 30 por ciento en algunos países de Centroamérica y el Caribe, y de Sudamérica templada.

Asimismo, se han observado pequeños aumentos de actividad en algunos países de Centroamérica y el Caribe, y de Sudamérica templada. La actividad del VRS y de la gripe ha sido elevada en algunos países de Centroamérica y el Caribe, Sudamérica templada, y África occidental y meridional.

EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD

En las zonas templadas y subtropicales del hemisferio sur, la transmisibilidad específica de la gripe se ha situado por debajo del umbral estacional en un país y ha sido baja en otro, mientras que, según los datos sindrómicos, también ha sido baja en un país.

En las zonas templadas y subtropicales del hemisferio norte, la transmisibilidad específica de la gripe se ha situado por debajo del umbral estacional en 13 países y ha sido baja en otro, mientras que los datos sindrómicos la han situado por debajo del umbral estacional en diez países. Asimismo, la transmisibilidad específica de la gripe ha sido baja en un país de las zonas tropicales.