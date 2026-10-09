La OMS insta a abandonar la atención institucionalizada de la salud mental y apostar por un modelo comunitario

Archivo - Mujer en la consulta del psicólogo. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los países a abandonar la atención institucionalizada de la salud mental y apostar por un modelo comunitario, de forma que se reduzcan los ingresos y las estancias prolongadas en hospitales psiquiátricos y se fomente la reintegración de las personas en la sociedad.

Según ha advertido la OMS, casi la mitad de las personas con problemas de salud mental internadas en hospitales psiquiátricos e instituciones de atención social permanecen en estos centros de forma involuntaria durante meses, años o incluso décadas, lo que las aísla del mundo exterior.

"Las personas no deberían tener que renunciar a su libertad, dignidad o lugar en su comunidad para recibir apoyo continuo en materia de salud mental", ha subrayado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, la OMS ha hecho un llamamiento a acelerar esta transición, un proceso conocido como desinstitucionalización, para lo que ha publicado una guía de apoyo a los países.

Además de buscar reducir los ingresos y las estancias prolongadas en hospitales psiquiátricos, la guía ofrece recomendaciones para modificar las prácticas institucionales con el objetivo de mejorar la protección de los derechos de las personas y ayudarlas a salir del hospital y reintegrarse a la vida comunitaria con el apoyo que necesitan.

AVANCES DESIGUALES

Aunque la OMS ha reconocido que muchos países están trabajando para fortalecer los servicios de salud mental comunitarios, ha aseverado que los avances son desiguales. El Atlas de Salud Mental de la OMS muestra que solo el nueve por ciento de los países que presentaron informes había adoptado completamente la atención de salud mental comunitaria, mientras que el 53 por ciento aún se encontraba en una etapa temprana de la reforma. Más de una de cada cuatro personas (28%) ingresadas en hospitales psiquiátricos permaneció hospitalizada durante más de seis meses.

El documento hace hincapié en que la inclusión social no depende solo de los hospitales, sino que las políticas relativas al acceso a la vivienda, la atención médica, el apoyo social, la educación, las oportunidades de empleo y el apoyo a las familias son esenciales para ayudar a las personas a vivir bien en sus comunidades.

La guía también reivindica la participación de las personas que han estado bajo custodia institucional en el diseño y reforma de los sistemas de salud mental, teniendo en cuenta que estas decisiones influyen directamente en la atención, tratamiento y apoyo que reciben y, en este sentido, su conocimiento y experiencia son fundamentales.

"La transición hacia una atención de salud mental comunitaria debe hacerse con personas que saben lo que significa pasar por la atención institucional, no para ellas", ha afirmado la consultora independiente y defensora de la experiencia vivida Grace Gatera.