La OMS insta a un "diálogo sosegado" y "responsabilidad" para poner fin a la huelga de médicos en España

Médicos valencianos inicia una nueva semana de huelga en defensa de un Estatuto Marco propio y para exigir a Conselleria mejores condiciones laborales - CESM

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Unidad de Personal Sanitario y Servicios de Salud de la División de Sistemas de Salud de la Oficina Regional de la OMS para Europa, Tomás Zapata, ha reclamado "diálogo sosegado" y "responsabilidad" para resolver la huelga de médicos en España.

"Necesitamos reunir a las partes y buena voluntad por parte de todos los actores implicados, porque esta situación perjudica a los profesionales, al sistema y a los pacientes", ha señalado este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Zapata ha destacado que existe una "oportunidad" para redefinir las reglas de los profesionales sanitarios, ya que desde la aprobación del último Estatuto Marco, en 2003, "todo ha cambiado mucho". "Necesitamos que todos los profesionales estén involucrados en las soluciones, y creo que ese es el camino a seguir", ha añadido.

Durante su comparecencia, ha analizado las debilidades y oportunidades del Sistema Nacional de Salud en materia de planificación de políticas de personal sanitario. En este sentido, ha subrayado que los profesionales sanitarios son un "tema central" para la sostenibilidad del sistema en España.

"Es una oportunidad para que todos los actores implicados unan fuerzas y piensen a largo plazo, actuando con responsabilidad para mejorar la situación del personal sanitario. Soy consciente de la huelga de médicos y de las negociaciones del Estatuto Marco. Debemos apelar al diálogo y tender puentes para encontrar soluciones en beneficio del sistema sanitario y de la población", ha señalado.

ESPAÑA CUENTA CON UNA DENSIDAD ALTA DE MÉDICOS

El portavoz de la OMS ha explicado que en Europa se está registrando un aumento de las listas de espera, un incremento de la carga de trabajo de los profesionales y un descenso de la confianza de la población en los sistemas sanitarios.

No obstante, ha señalado que, aunque el número de médicos ha aumentado en Europa, el de enfermeras no ha seguido la misma tendencia. En los últimos años, la densidad de médicos ha crecido en torno a un 20 por ciento en la mayoría de países, incluido España, donde el incremento alcanza el 22 por ciento y se sitúa por encima de la media europea.

"En cambio, la densidad de enfermeras ha registrado un aumento más moderado, de alrededor del 8 por ciento en Europa, mientras que España se mantiene por debajo de la media europea en este indicador", ha concretado.

Asimismo, ha resaltado que España es el tercer país europeo con mayor número de médicos formados en el extranjero, solo por detrás de Reino Unido y Alemania. En este sentido, ha señalado que estos profesionales proceden principalmente de países como Colombia, Argentina, Cuba y Venezuela, y ha subrayado que España es un "importador neto de médicos" en el contexto europeo.

SALUD MENTAL RELACIONADA CON LAS CONDICIONES LABORALES

Zapata ha destacado que la OMS llevó a cabo el pasado mes de noviembre la mayor encuesta realizada hasta la fecha sobre salud mental de médicos y enfermeras en Europa, con la participación de 29 países y más de 120.000 profesionales, cuyos resultados han sido publicados en 'The Lancet'.

"En los resultados vemos que uno de cada tres médicos y enfermeras presenta síntomas compatibles con depresión, una prevalencia cinco veces superior a la de la población general, por lo que debemos tomárnoslo muy en serio a nivel europeo", ha señalado.

Además, ha indicado que uno de cada cuatro profesionales presenta síntomas de ansiedad y que en torno al 10 por ciento ha tenido ideas suicidas en el último año. "España está ligeramente por encima de la media europea en depresión, pero muy cerca de la media en ansiedad", ha precisado.

El responsable de la OMS también ha subrayado que los profesionales más jóvenes presentan peor salud mental que los de mayor edad, un hecho que podría estar relacionado, entre otros factores, con las condiciones laborales.

En este sentido, ha recordado que, según datos de organizaciones profesionales, alrededor del 80 por ciento de los médicos residentes en España trabaja más de 48 horas semanales, superando el límite establecido por la normativa europea, lo que podría influir en este deterioro.