La OMS lanza un portal con IA para ayudar a los sanitarios a informar sobre el alcohol y el riesgo de cáncer de mama

Archivo - Imagen de una mamografía. - ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado este miércoles, en el marco de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama, un nuevo portal digital con un asistente de inteligencia artificial integrado que ofrece a los profesionales sanitarios las herramientas para hablar sobre el alcohol y el riesgo de cáncer con las pacientes.

La OMS recuerda que solo el 15 por ciento de las personas en la Unión Europea sabe que el alcohol puede causar cáncer de mama, a pesar de que es un factor de riesgo establecido. Entre las mujeres, la cifra apenas llega al 21 por ciento.

El portal, denominado Centro de Cribado e Intervenciones Breves sobre Alcohol, reúne en un solo lugar pruebas y herramientas prácticas para ayudar al personal sanitario a identificar los riesgos relacionados con el alcohol, hablarlos y ofrecer apoyo.

"El daño del alcohol no es abstracto. Puede ser una enfermedad cardíaca o hepática. Puede ser un bebé expuesto al alcohol antes de nacer. Puede ser ansiedad y depresión. Puede ser una mujer que desarrolla cáncer de mama sin que nadie le haya dicho nunca que el alcohol era un riesgo", ha declarado Carina Ferreira-Borges, asesora regional de la OMS para Europa en materia de alcohol.

El alcohol causa al menos siete tipos de cáncer, incluido el de mama, además de enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Sin embargo, gran parte de la población de la región europea de la OMS sigue sin ser consciente de estos daños. En 2020, el alcohol fue responsable de unos 39.200 nuevos casos de cáncer de mama en toda la región.

Según la OMS, la brecha de conocimiento es especialmente llamativa porque el cribado y las intervenciones breves funcionan, pero solo si los profesionales sanitarios se sienten capaces de utilizarlos.

"Un médico o una enfermera con unos minutos entre pacientes puede preguntar al asistente de inteligencia artificial del portal cómo preguntar sobre el consumo de alcohol y obtener una respuesta basada en la evidencia de la OMS. Eso hace que las conversaciones sobre el alcohol sean una parte normal de la atención, no un añadido incómodo", ha añadido Ferreira-Borges.

Con el nuevo portal, los trabajadores sanitarios pueden utilizar el AUDIT, una prueba de cribado de 10 preguntas validada internacionalmente, para evaluar el riesgo de una persona. Herramientas interactivas muestran qué cuenta como bebida estándar y cómo afecta el alcohol a la salud.

El Asistente de Intervenciones Breves, la herramienta de inteligencia artificial del portal, ayuda a los usuarios a determinar cómo iniciar la conversación o encontrar el recurso adecuado. Todo ello junto a las directrices y la evidencia de la OMS sobre cribado e intervenciones breves.

"La gente ya pregunta a la inteligencia artificial sobre su salud, incluido cuánto alcohol es seguro. A menudo obtienen una respuesta confiada sin forma de comprobar de dónde viene", ha afirmado Nebi Bekiri, jefe de Tecnología de la Información e Inteligencia Artificial de la OMS para Europa.

"Hemos construido un asistente que funciona al revés. Solo responde a partir de un conjunto definido de pruebas y recursos de implementación de la OMS, muestra la fuente detrás de cada respuesta y te remite a una herramienta que puedes usar en una consulta o por tu cuenta", ha añadido Bekiri.

El Centro de Cribado e Intervenciones Breves sobre Alcohol es un producto principal del Proyecto de Evidencia en Acción sobre Alcohol (EVID-ACTION) de la OMS y la UE, cofinanciado por la Unión Europea. EVID-ACTION ha apoyado a países de toda la UE, Islandia, Noruega y Ucrania para convertir la evidencia sobre el daño del alcohol y su prevención en acción práctica.