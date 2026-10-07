Archivo - Niño con sobrepeso comiendo patatas fritas. - KWANCHAICHAIUDOM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este miércoles las primeras directrices internacionales sobre obesidad infantil y adolescente, a través de las que ha expuesto que no recomienda el tratamiento farmacológico basado en agonistas del receptor GLP-1, la cirugía bariátrica ni los dispositivos para bajar de peso en niños hasta los 10 años.

"Esta es una fuerte recomendación", ha indicado la directora del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria del organismo, la doctora Luz Maria de Regil, quien ha añadido que, por contra, son aconsejables medidas "adecuadas a las necesidades individuales y a las circunstancias de los niños y adolescentes". "Para niños de cero a nueve años, el cuidado debería centrarse en las intervenciones estructurales", ha explicado.

Así, y mediante los dos documentos, la OMS busca abordar el fuerte aumento de la obesidad infantil y adolescente, ante lo que considera que los sistemas de salud y los profesionales sanitarios pueden ofrecer una atención oportuna basada en la evidencia y centrada en las personas. La meta es actuar ante los datos de prevalencia, siendo los últimos los de 2024, que muestran que 170 millones de niños y adolescentes de entre cinco y 19 años padecían obesidad, incluyendo 70 millones de ellos de entre cinco y nueve, y 100 millones de entre 10 y 19.

Con todo, la prevalencia de la enfermedad crónica se ha cuadruplicado desde 1990, pasando del 2 al 8 por ciento y con un dato más acusado en los adolescentes, ante lo que la recomendación se basa en tres pilares, que son intervenciones estructuradas de dieta, actividad física y modificación de la conducta, ya sea de forma individual o como parte de un programa multimodal. Por contra, las actuaciones de salud digital se aconsejan con ciertas condiciones y bajo la supervisión de los padres o tutores.

EN NIÑOS DE 11 A 19 AÑOS, SE PUEDEN CONSIDERAR SI NO LOGRA RESULTADOS UNA ACCIÓN MULTIMODAL DE ESTILO DE VIDA SUPERVISADA

Ahondando en la terapia farmacológica, y debido a que el organismo ha expuesto que en adolescentes de 10 a 19 años, los medicamentos aprobados solo se puede considerar cuando un programa multimodal de estilo de vida supervisado no logra los resultados deseados, mientras que la cirugía se puede plantear bajo estrictas condiciones para adolescentes con obesidad severa y posibles complicaciones, De Regil ha manifestado que "este es un campo que está evolucionando", por lo que estarán atentos a "la evidencia de eficacia y seguridad de todos estos tratamientos" para "actualizar" las recomendaciones.

De cualquier forma, en la actualidad, "no hay suficiente evidencia sobre la eficacia", ya que "los tratamientos están empezando", ha continuado, para insistir en que, por ello, "la OMS recomienda priorizar otras intervenciones" basadas en los tres pilares por los que se apuesta. "Dependiendo del contexto nacional, algunas asociaciones pediátricas nacionales pueden recomendarlo, pero la OMS no lo recomienda como una opción", ha aseverado en relación con el tratamiento farmacológico en el grupo de edad citado.

Al respecto, ha manifestado que "todavía hay preguntas pendientes relacionadas con cuándo el tratamiento debería detenerse". Por tanto, "la evidencia no es suficiente", ha compartido la miembro del mismo Departamento de la entidad, la doctora María Nieves García Casal, que ha sostenido que los datos científicos contrastados son especialmente importantes en niños debido a que "están creciendo" y podrían conseguir "una respuesta inmediata, pero con consecuencias en el futuro".

Por ello, la OMS muestra cautela en este aspecto hasta no disponer de "estudios a largo plazo", ha proseguido, tras lo que se ha referido a la cirugía bariátrica, cuyo uso debe ser "condicional" para encontrar un "equilibrio" que actualmente "no está claro". Además, "requiere una madurez, no solo físicamente, sino también mentalmente", y es que "no todos, incluso los adultos, están preparados para la cirugía bariátrica", ha asegurado.

"Estamos muy preocupados por entrar en ello sin evidencia muy clara sobre su utilidad, sus efectos a largo plazo", ha expuesto, nuevamente en relación con los fármacos, el jefe de la Unidad de Acción sobre Nutrición y Seguridad Alimentaria de la organización, el doctor Laurence Grummer-Strawn. Junto a ello, "hay preocupaciones significativas sobre la adherencia al medicamento a largo plazo", ha señalado, para agregar que la evidencia muestra que los que provoca "no son efectos secundarios muy severos, pero existen".

DIETAS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA

Por otro lado, y una vez expuesto por parte de De Regil que las consecuencias de la obesidad pueden afectar a "la salud física y mental, la calidad de la vida y el bienestar", y "aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles, incluyendo la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular", ha destacado la importancia de la prevención. Es necesario "crear ambientes que hagan que las dietas saludables y la actividad física sean accesibles", y ello "mientras aseguramos que los niños y los adolescentes que ya viven con obesidad puedan acceder a un cuidado de alta calidad libre de estigma y discriminación", ha apuntado.

A su juicio, se debe producir este cambio, ya que "el aumento de la obesidad se observa en todas partes, en todas las regiones", aunque con especial incidencia "en los países de renta baja y media". Frente a ello, Grummer-Strawn ha recordado que "la Asamblea Mundial ha concluido una serie de objetivos de nutrición global" de cara a 2030, como bajar la prevalencia de obesidad del 7 al 5 por ciento a partir de los cinco años.

Por último, García Casal, quien ha subrayado que las recomendaciones de la OMS son un llamamiento a "intervenciones individuales, familiares, comunitarias y en casa", ha sostenido que "la evidencia incluyó 35 análisis, 22 análisis sistemáticos y 13 análisis narrativos que cubren la mayoría de los aspectos relacionados con valores y preferencias, costos, implementaciones y ese tipo de consideraciones".

"El manejo de obesidad debe ir más allá de un único enfoque en la pérdida de peso", y es que "debería centrarse en mejorar salud, funcionamiento y bienestar", ha asegurado, tras lo que ha manifestado que "el cuidado debe ser personalizado". "La opinión de las familias es importante para que se involucren en algunas intervenciones de cambio de comportamiento", ha subrayado, para concluir destacando que es importante "el seguimiento a largo plazo".