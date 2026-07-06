OMS pide cerrar ya el anexo del PABS y advierte de que cada mes de retraso el mundo menos preparado para otra pandemia

Archivo - FILED - 16 October 2022, Berlin: FILE PHOTO - Director-General of the World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, speaks at the opening ceremony of the 14th World Health Summit. Photo: Carsten Koall/dpa - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los estados miembro a concluir "sin más demoras" el anexo del nuevo sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), dentro del Acuerdo sobre Pandemias, ya que cada mes de bloqueo deja al mundo "menos preparado" frente a una futura pandemia.

"El brote de ébola que aún se desarrolla en la República Democrática del Congo es prueba de ello. No se trata de un escenario hipotético y lejano descrito en un informe. Está ocurriendo. Puede que el ébola no sea la próxima pandemia. Pero es un recordatorio, doloroso, de que la amenaza nunca desaparece del todo", ha afirmado el director de la OMS, Tedros Adhamon, en del discurso de apertura de la séptima reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTIG) sobre el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias.

"Les pido a todos que afronten las próximas dos semanas con confianza mutua, con comprensión y con la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo", ha concluido.

El Sistema PABS es uno de los pilares del Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, pensado para que los países compartan con rapidez materiales y datos de patógenos con potencial pandémico y, a cambio, reciban de forma rápida y equitativa vacunas, tratamientos, diagnósticos y otros beneficios durante futuras emergencias sanitarias