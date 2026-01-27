Archivo - Comedor escolar - MAICA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los países a promover políticas que garanticen que los alimentos y bebidas que ofrecen los colegios sean saludables y nutritivos, para lo que ha publicado una guía con recomendaciones basadas en evidencia para mejorar los entornos alimentarios escolares.

"La alimentación de los niños en la escuela y los entornos que influyen en su alimentación pueden tener un profundo impacto en su aprendizaje y consecuencias para su salud y bienestar a lo largo de su vida", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha asegurado que brindar una buena alimentación en la escuela puede prevenir enfermedades en la etapa adulta.

En este sentido, la OMS ha explicado que las prácticas alimentarias se adquieren desde la infancia y, teniendo en cuenta que los niños pasan gran parte de su día en la escuela, esta se convierte en un entorno crucial para formar en hábitos alimentarios saludables que permanezcan a lo largo de la vida.

Se estima que 466 millones de niños reciben comidas en la escuela en todo el mundo, pero la OMS advierte que la información sobre la calidad nutricional de los alimentos que se les sirven es "limitada".

En la directriz publicada, el organismo internacional recomienda establecer normas para aumentar la disponibilidad, compra y consumo de alimentos y bebidas saludables en las escuelas, a la vez que se limite el acceso a alimentos no saludables.

Junto a esto, apuesta por implementar intervenciones de estímulo para animar a los niños a seleccionar, comprar y consumir alimentos y bebidas más saludables. Estas intervenciones pueden incluir cambios en la ubicación, la presentación o el precio de las opciones de alimentos disponibles para los niños.

1 DE CADA 10 NIÑOS Y ADOLESCENTES TIENE OBESIDAD

La OMS ha advertido que el sobrepeso y la obesidad infantil están aumentando en todo el mundo, mientras que la desnutrición sigue siendo un problema persistente. En 2025, aproximadamente uno de cada 10 niños y adolescentes en edad escolar vivían con obesidad en todo el mundo, lo que supone un total de 188 millones de menores, una cifra que supera por primera vez a la de niños con bajo peso.

En este contexto, ha enfatizado que las escuelas están "en primera línea" frente a esta problemática, pero ha puntualizado que las políticas por sí solas no son suficientes y se deben implantar mecanismos de seguimiento y cumplimiento para garantizar que las directrices se implementen de forma eficaz y coherente en las escuelas.

Según la Base de Datos Mundial de la OMS sobre la Implementación de Medidas de Alimentación y Nutrición, en octubre de 2025, 104 Estados miembros contaban con políticas sobre alimentación escolar saludable, y casi tres cuartas partes incluían criterios obligatorios para orientar la composición de la alimentación escolar. Sin embargo, solo 48 países contaban con políticas que restringían la comercialización de alimentos con alto contenido de azúcar, sal o grasas no saludables.

La OMS apoyará a los Estados miembros en la adaptación e implementación de la directriz mediante asistencia técnica, intercambio de conocimientos y colaboración.