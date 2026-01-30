La OMS pide integrar la salud mental en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas

Archivo - Imagen de archivo de un mosquito del dengue. - OCV - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los gobiernos a integrar la atención de la salud mental en las estrategias para eliminar las enfermedades tropicales desatendidas, asegurando que nadie quede rezagado ni aislado.

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), la OMS ha advertido de que millones de personas viven con enfermedades tropicales desatendidas y siguen enfrentándose a un sufrimiento "profundo y a menudo invisible", debido a la discriminación, el estigma social y las afecciones de salud mental no tratadas.

La Organización subraya que más de mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por ETD y un número similar padece afecciones de salud mental. "Las personas afectadas por ETD que provocan discapacidades físicas o desfiguración, como la leishmaniasis cutánea, la lepra, la filariasis linfática, el micetoma y el noma, son particularmente vulnerables al estigma y la discriminación", añade.

Según la OMS, las ideas erróneas relacionadas con el contagio y la infección profundizan aún más el estigma, la discriminación y la exclusión social. Por ello, las personas que viven con ETD crónicas experimentan tasas más altas de depresión, ansiedad y conductas suicidas en comparación con la población general y las personas que viven con otras afecciones crónicas. Sin embargo, muchos no reciben la atención y el apoyo que necesitan en sus comunidades.

"La lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas no es solo una lucha contra los patógenos, sino también contra el profundo sufrimiento humano que causan. La verdadera erradicación implica liberar a las personas no solo de la enfermedad, sino también de la vergüenza, el aislamiento y la desesperación que con demasiada frecuencia la acompañan", ha apuntado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

LA PRIMERA GUÍA MUNDIAL PARA ABORDAR LA SALUD MENTAL Y EL ESTIGMA

Para abordar esta brecha, la OMS lanzó recientemente su primera guía mundial sobre el paquete de atención esencial para abordar la salud mental y el estigma de las personas con enfermedades tropicales desatendidas. La guía proporciona a los líderes de servicios de salud un resumen de intervenciones basadas en evidencia para promover la buena salud mental; identificar y evaluar las condiciones de salud mental en personas que viven con ETD; gestión y tratamiento de afecciones de salud mental, y reducir el estigma a nivel individual, comunitario y de los sistemas de salud.

En este contexto, la campaña global del Día Mundial de las ETD, liderada por la OMS y una coalición de socios, subraya que las ETD siguen siendo uno de los desafíos más fáciles de resolver, y una de las inversiones más inteligentes, en la salud mundial.

"Hasta la fecha, 58 países han eliminado al menos una ETD, lo que coloca al mundo en un camino sólido hacia el logro del objetivo de la OMS de 100 países para 2030. Naciones desde Brasil hasta Jordania y desde Níger hasta Fiji han demostrado que la eliminación es realista y alcanzable", destaca la Organización.

Sin embargo, el informe mundial sobre enfermedades tropicales desatendidas 2025 muestra que la asistencia oficial para el desarrollo mundial destinada a las ETD cayó un 41 por ciento entre 2018 y 2023, lo que amenaza con revertir los avances logrados con tanto esfuerzo.

"Si no se toman nuevas medidas, las ETD seguirán costando más vidas y medios de subsistencia, con un costo estimado de 33.000 millones de dólares anuales a las familias y comunidades afectadas en salarios perdidos y gastos de bolsillo", avisa la OMS.