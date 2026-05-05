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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que su plan con el crucero afectado por un brote de hantavirus es que continúe hasta las Islas Canarias y, allí, en colaboración con las autoridades españolas, sea desinfectado y se realice una "investigación epidemiológica completa", incluyendo una evaluación del riesgo de los pasajeros.

"Estamos colaborando con las autoridades españolas, que han dicho que recibirán el crucero para llevar a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección integral del barco y, por supuesto, para evaluar el riesgo que presentan los pasajeros que se encuentran a bordo", ha informado la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Van Kerkhove ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa organizada por Naciones Unidas este martes y que ha tenido lugar después de una reunión entre la OMS e instituciones implicadas, con participación de España.

Tras ello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no ha confirmado si finalmente el crucero hará escala en Canarias, pero sí ha asegurado que "está todo dispuesto para la atención, la evaluación y, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS".

En este sentido, ha detallado que la decisión depende de los responsables del Ejecutivo y miembros de la OMS, que han acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos. "Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco", han precisado desde el Ministerio Sanidad.

Desde la OMS han notificado siete casos, confirmados o sospechosos, incluyendo tres fallecimientos. Uno de los pacientes está en cuidados intensivos en Sudáfrica, mientras que otros dos siguen a bordo y pendientes de ser evacuados a Países Bajos para ser tratados. En paralelo, han apuntado a un tercer caso sospechoso que tuvo fiebre en un momento dado.

HIPÓTESIS DEL ORIGEN

Van Kerkhove ha detallado que la OMS está trabajando con la hipótesis de que el primer paciente se infectó fuera del barco, teniendo en cuenta que el periodo de incubración oscila entre una y seis semanas. En concreto, ha señalado que pudo contraer el virus "realizando alguna actividad".

"Se trataba de un barco de expedición, y muchas de las personas a bordo practicaban la observación de aves. Realizaban muchas actividades relacionadas con la fauna silvestre. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco y luego se incorporaron al crucero", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que el crucero hizo escala en muchas islas diferentes a lo largo de la costa africana, donde también hay una gran variedad de fauna silvestre, aves y, en algunas, muchos roedores. "Por lo tanto, podría haber alguna fuente de infección en esas islas", ha referido apuntando que han preguntado por la presencia de ratas en el barco y les han dicho que no hay.

Con todo, ha añadido que la OMS cree que se puede estar produciendo transmisión de persona a persona entre los contactos cercanos y personas que han compartido camarotes.

Además, ha señalado que la hipótesis de trabajo es que se trata de la especie virus Andes. "Puede que no sea así, pero lo asumimos hasta que se demuestre lo contrario, porque sabemos que en el pasado ha habido cierta transmisión limitada de persona a persona con este virus", ha afirmado.