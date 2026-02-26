La OMS prevé que la región de Europa y Asia central seguirá siendo la de mayor prevalencia de consumo de tabaco en 2030 - OMS

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa ha hecho públicas sus previsiones de consumo de tabaco para 2030, a través de las que ha asegurado que la región constituida por Asia central y un total de 53 países del viejo continente seguirá siendo la de mayor prevalencia en este hábito insalubre.

En concreto, este órgano del citado organismo internacional ha publicado sus nuevas fichas informativas en este apartado, que están basadas en los datos más recientes de su décimo informe sobre la epidemia global de tabaquismo y que revelan un estancamiento del progreso en la lucha contra este consumo, así como tendencias particularmente preocupantes entre mujeres y jóvenes.

"El consumo de tabaco ya causa más de 1,1 millones de muertes por enfermedades no transmisibles en la Región Europea cada año y, sin una acción acelerada, seguiremos siendo la región con peor desempeño del mundo para 2030", ha alertado el director regional de la OMS para Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge, quien ha añadido que existe "la responsabilidad de cambiar el rumbo ahora".

A juicio de Kluge, es necesario "proteger a los jóvenes de la adicción a la nicotina, prevenir la interferencia de la industria en la política sanitaria y hacer cumplir las regulaciones que evitarán un daño evitable durante toda la vida". "Las niñas europeas de entre 13 y 15 años ahora tienen las tasas más altas de consumo de tabaco entre su grupo de edad en cualquier parte del mundo", ha explicado.

OBJETIVO INCUMPLIDO DE REDUCIRLO EN UN 30% ENTRE LAS MUJERES

En este sentido, la OMS ha explicado que Europa es su única región que no se espera que cumpla con el objetivo global de reducir en un 30 por ciento el consumo de tabaco entre las mujeres para 2025. Actualmente, se proyecta que solo logre una reducción del 12 por ciento entre 2010 y 2025.

Todo ello "no es un accidente, es el resultado de una estrategia deliberada de la industria dirigida a los jóvenes con productos saborizados y marketing sofisticado en las redes sociales", ha continuado Kluge, quien ha agregado que "países como Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos están demostrando que es posible ejercer presión -regulando productos novedosos, prohibiendo sabores y restringiendo la publicidad-".

En cifras, desde este estamento de la OMS han indicado que más del 40 por ciento de las adultas fumadoras del mundo -62 millones- viven en la Región Europea. En cuanto a las menores, ha señalado que alrededor de cuatro millones de adolescentes de entre 13 y 15 años en toda la Región Europea usan productos del tabaco, aunque la tendencia más urgente está en los cigarrillos electrónicos.

Al hilo de ello, ha manifestado que los adolescentes de esta región tienen la mayor prevalencia promedio de uso de cigarrillos electrónicos en el mundo, con un 14,3 por ciento en las personas de entre 13 y 15 años, y tasas casi iguales entre niños y niñas. En los adultos, se tiene la segunda mayor prevalencia de utilización de estos elementos a nivel mundial, con una estimación de 31,4 millones de usuarios.

"Décadas de progreso están en riesgo a menos que las políticas sigan el ritmo de un panorama de la nicotina en rápida evolución", ha subrayado, por su parte, la asesora para el control del tabaco en la Oficina Regional de la OMS para Europa, Kristina Mauer-Stender, para quien "aplicar las mismas herramientas fuertes de control del tabaco a los productos nuevos y emergentes es esencial".