Infosalus.- La OMS prorroga las negociaciones del sistema de acceso a patógenos, "pieza clave" del Acuerdo de Pandemias

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, habla en la ceremonia de apertura de la 14ª Cumbre Mundial de la Salud. A 16 de octubre de 2022, en Berlín (Alemania). - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han acordado una prórroga de las negociaciones del anexo sobre Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), "pieza clave" para que los países puedan firmar y ratificar el Acuerdo de Pandemias.

Según ha detallado la OMS, los países solicitarán a la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra a finales de este mes y donde se iba a presentar en un principio el documento, continuar con las reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTIG) sobre el Acuerdo de la OMS sobre la Pandemia y presentar sus resultados a la próxima Asamblea, en mayo de 2027, o antes, en una sesión extraordinaria en 2026.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado los "avances significativos" que se han producido en la elaboración de este documento, pero también ha reconocido que persisten "diferencias" en las negociaciones que espera que sean superadas con esta prórroga. "Los Estados miembros deben seguir abordando las cuestiones pendientes con urgencia, ya que la próxima pandemia es inevitable", ha aseverado.

El sistema PABS tiene como objetivo garantizar, en igualdad de condiciones, el intercambio rápido de patógenos con potencial pandémico y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, como vacunas, diagnósticos y tratamientos. El IGWG celebrará una nueva reunión, la séptima, del 6 al 17 de julio.

"La finalización de un documento de tal complejidad técnica y jurídica requiere precisión y dedicación, cualidades que los Estados miembros han demostrado plenamente", ha afirmado el embajador Tovar da Silva Nunes, de Brasil, copresidente de la Mesa del Grupo de Trabajo Intergubernamental, quien ha asegurado que lograrán completar el anexo con esta prórroga.

En la misma línea, el copresidente del IGWG, Matthew Harpur, ha confiado en avanzar en la "dirección correcta" para ofrecer al Acuerdo de Pandemias el marco necesario para garantizar que los países "estén mejor preparados y protegidos, de forma más equitativa, ante la próxima pandemia".

En mayo de 2025, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias para fortalecer la preparación de los países en la prevención y respuesta a las pandemias. Asimismo, estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta para llevar a cabo tareas clave, entre ellas la redacción y negociación del sistema PABS.