Infosalus.- La OMS publica un nuevo manual de diagnóstico de los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este jueves un nuevo manual de diagnóstico de los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, 'Descripciones clínicas y requisitos diagnósticos para los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo de la CIE-11 (CDDR CIE-11)'.

La Undécima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS es una norma mundial para registrar y notificar enfermedades y afecciones relacionadas con la salud. Proporciona una nomenclatura normalizada y un lenguaje sanitario común para los profesionales de la salud de todo el mundo

Este nuevo manual se ha elaborado utilizando las últimas pruebas científicas disponibles y las mejores prácticas clínicas, y está diseñado para ayudar a los profesionales cualificados de la salud mental y otros profesionales sanitarios a identificar y diagnosticar los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo en entornos clínicos.

"Un diagnóstico preciso suele ser el primer paso fundamental para recibir la atención y el tratamiento adecuados. Al ayudar a los clínicos a identificar y diagnosticar los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, este nuevo manual de diagnóstico de la CIE-11 garantizará que más personas puedan acceder a la atención y el tratamiento de calidad que necesitan", ha declarado Dévora Kestel, directora del departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud.

La nueva orientación diagnóstica, que refleja las actualizaciones de la CIE-11, incluye las siguientes características. En primer lugar, la orientación sobre el diagnóstico de varias categorías nuevas añadidas en la CIE-11, como el trastorno de estrés postraumático complejo, el trastorno por juego y el trastorno por duelo prolongado.

Esto permite mejorar el apoyo a los profesionales sanitarios para que reconozcan mejor las características clínicas distintivas de estos trastornos, que anteriormente podían no haber sido diagnosticados ni tratados.

También incluye la adopción de un enfoque de los trastornos mentales, conductuales y neurológicos a lo largo de la vida, incluida la atención a cómo aparecen los trastornos en la infancia, la adolescencia y los adultos mayores.

Además, se describe la provisión de orientación relacionada con la cultura para cada trastorno, incluyendo cómo las presentaciones de los trastornos pueden diferir sistemáticamente según el origen cultural. La incorporación de enfoques dimensionales, por ejemplo en los trastornos de la personalidad, reconociendo que muchos síntomas y trastornos existen en un continuo con el funcionamiento típico.

Los CDDR de la CIE-11 están dirigidos a profesionales de la salud mental y a profesionales sanitarios cualificados no especialistas, como médicos de Atención Primaria responsables de asignar estos diagnósticos en entornos clínicos, así como a otros profesionales sanitarios con funciones clínicas y no clínicas, como enfermeras, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, que necesitan comprender la naturaleza y los síntomas de los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo aunque no asignen diagnósticos personalmente.