La OMS y UNICEF instan a apoyar la lactancia materna para evitar 400.000 muertes infantiles al año

Archivo - No es la primera vez que se habla de los beneficios en cuanto a salud de la lactancia. Dar el pecho hace que los niños puedan desarrollar anticuerpos necesarios para prevenir enfermedades e infeccione - ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han instado a los países a apoyar la lactancia materna, ya que es "una de las formas más sencillas y eficaces" de proteger la salud de los niños y podría ayudar a evitar casi 400.000 muertes infantiles cada año.

En una declaración conjunta del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, han advertido de que aún hay demasiadas madres y familias en el mundo sin acceso a servicios e intervenciones que facilitan y apoyan la lactancia materna.

Los máximos responsables de ambas entidades han destacado los beneficios de la lactancia materna, que proporciona nutrientes esenciales a los bebés y a los niños de corta edad, refuerza sus defensas, ayuda a protegerlos frente a enfermedades graves y favorece su desarrollo cognitivo.

También han puesto en valor la aportación para las madres, que ven reducido el riesgo de enfermedades no transmisibles, como el cáncer de mama y de ovario y la diabetes tipo 2. Aumentar las tasas de lactancia materna permitiría evitar unas 140.000 muertes maternas anuales.

Cada euro invertido en promover la lactancia materna genera un retorno económico estimado de 59 euros, gracias a la reducción de los costes sanitarios, la mejora del desarrollo cognitivo, un mayor nivel educativo y el aumento de los ingresos a lo largo de la vida.

Adhanom Ghebreyesus y Russell han afirmado que la inversión sostenida en políticas y programas específicos está dando sus frutos, tras apuntar que las tasas de lactancia materna estén aumentando en todo el mundo. En concreto, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses ha pasado de alrededor del 37 por ciento en 2012 a más del 47 por ciento en la actualidad y, en los últimos cinco años, la prevalencia de la lactancia materna hasta los dos años ha aumentado del 38 al 50 por ciento.

Aun así, han aseverado que los avances siguen siendo desiguales y muchos países están lejos de alcanzar los objetivos mundiales. Según han precisado, la cobertura de los servicios de apoyo a la lactancia materna sigue siendo baja, las políticas no se aplican de manera uniforme y la calidad de los servicios suele ser insuficiente, especialmente en los países de ingresos bajos y en contextos frágiles y de crisis humanitarias.

'LACTANCIA MATERNA PARA UN COMIENZO SOSTENIBLE EN LA VIDA'

En la víspera de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año se celebra bajo el lema 'Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: reforzar lo que funciona', UNICEF y la OMS han hecho un llamamiento a los países para fortalecer sus sistemas sanitarios y ofrecer a las madres y a sus bebés recién nacidos un apoyo de calidad a la lactancia materna.

Asimismo, han instado a ampliar el asesoramiento en las comunidades y los programas de apoyo entre iguales; aplicar y hacer cumplir el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; invertir en permisos de maternidad remunerados y en políticas laborales que apoyen la lactancia materna; e integrar las intervenciones de apoyo a la lactancia materna en los servicios de atención sanitaria prenatal, perinatal y posnatal.

"La lactancia materna es vital. Si invertimos en soluciones de eficacia demostrada, podemos ofrecer a todos los niños el mejor comienzo posible en la vida y garantizar que todas las madres reciban la atención y los servicios que necesitan", han finalizado.