Las ONG que trabajan contra el cáncer en España destinan 48,5 millones de euros al acompañamiento y apoyo

Archivo - Día Mundial del Cáncer de Mama.

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las 16 ONG acreditadas que trabajan contra el cáncer en España destinan 48,5 millones de euros al acompañamiento y apoyo a personas con cáncer y sus familias, y más de 35 millones a investigación oncológica, según los datos de un análisis elaborado por la Fundación Lealtad.

El análisis se basa en los datos agregados de las 16 ONG acreditadas por Fundación Lealtad cuya actividad está vinculada al ámbito del cáncer. Se trata de organizaciones que han superado el proceso de acreditación y que cumplen los 9 principios de transparencia y buenas prácticas exigidos por Fundación Lealtad.

Dentro de este conjunto, destaca que 8 de estas organizaciones están especializadas en cáncer infantil, lo que para la Fundación pone de relieve el peso que tiene la atención a la infancia y la adolescencia dentro del ámbito del cáncer entre las ONG acreditadas.

Desde una perspectiva económica, estas 16 ONG destinan, de media, el 71 por ciento de su gasto total a la misión, es decir, a actividades directamente relacionadas con el cumplimiento de sus fines sociales en la lucha contra el cáncer. El porcentaje restante se reparte entre gastos de administración y acciones de captación de fondos, que en algunas de estas organizaciones tiene un peso mayo por captación de socios.

La investigación es la línea de actuación más extendida, presente en el 81 por ciento de las entidades. A continuación, el apoyo social, psicológico y otros servicios de acompañamiento, junto con la sensibilización y la divulgación, están presentes en cerca de dos tercios de las organizaciones. Estas líneas incluyen actuaciones dirigidas tanto a las personas afectadas por el cáncer y sus familias como al conjunto de la sociedad.

CÓMO SE DISTRIBUYE EL GASTO

Además de analizar la presencia de cada línea de actuación en las organizaciones, los datos permiten observar cómo se reparte el gasto total entre las distintas actividades que desarrollan las ONG Acreditadas.

El apoyo social, psicológico y otros servicios de acompañamiento concentra el mayor volumen de recursos, con un 33,1 por ciento del gasto total, seguido de la investigación, que representa el 23,9 por ciento. Esto significa que las ONG Acreditadas destinan 48.584.514 euros al apoyo social, psicológico y otros servicios, y 35.033.952 euros a actividades de investigación, lo que permite dimensionar la magnitud económica de estas dos líneas de actuación dentro del conjunto de organizaciones analizadas.

El resto de las líneas de actuación tiene un peso menor en el gasto total, al tratarse de intervenciones más específicas, como la atención médica y la rehabilitación, el alojamiento y la atención domiciliaria, la atención a menores y supervivientes o las acciones de sensibilización y divulgación.

Las 16 ONG acreditadas son: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC); Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer; Federación Española de Familias de Cáncer Infantil; Fundación CRIS de Investigación para Vencer el Cáncer; Fundación Contigo Contra el Cáncer de la Mujer; Fundación FERO; Fundación CUDECA; Fundación Mari Paz Jiménez Casado; Fundación Blas Méndez Ponce; Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia; ASPANION; ASPANOVAS Bizkaia; ASION; Asociación Galbán; ASPANOA; y ASLEUVAL.