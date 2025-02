Infosalus.- Organizaciones de obesidad reclaman en el Congreso una estrategia nacional para abordarla de forma precoz

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La endocrinóloga Irene Bretón Lesmes, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ha pedido este martes ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados la creación de una estrategia nacional de atención integral a la obesidad, que debe incluir un abordaje "precoz" de la obesidad, reconocerle como enfermedad crónica en la legislación y atender el estigma de la obesidad, que afecta al 18,7 por ciento de los adultos españoles y al 10 por ciento de los menores.

"Desde la Alianza por la Obesidad pedimos la creación de una estrategia nacional de atención integral a la obesidad que resuma un abordaje precoz, atendiendo también al estigma que sufren estas personas; que contemple el reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica en la legislación española; que contemple la atención coordinada entre distintos entornos asistenciales, potenciando la Atención Primaria", ha expresado Lesmes durante su intervención.

Asimismo, ha pedido la creación y la integración de unidades de atención multidisciplinar en todas las comunidades autónomas, para realizar un abordaje y un tratamiento integral y efectivo, y asegurando un acceso equitativo a endocrinos, dietistas, nutricionistas, psicólogos y expertos en actividad física; financiar los tratamientos innovadores; reducir las listas de espera de cirugía bariátrica; y establecer un plan de formación para profesionales sanitarios, mejorando mejorar la detección temprana y evitando enfoques erróneos dentro del tratamiento.

"La obesidad es uno de los mayores desafíos de salud pública en España. No solo un problema estético o de hábitos individuales, es una enfermedad crónica, recurrente, multifactorial, y su falta de reconocimiento como tal está limitando gravemente la respuesta sanitaria y política que merece (...) El coste de no actuar es mucho mayor que el coste de invertir en soluciones efectivas. No se puede seguir tratando la obesidad como una cuestión de una responsabilidad individual, es una enfermedad en sí misma y esto requiere una respuesta estructural, equitativa y coordinada", ha manifestado.

Por otro lado, ha resaltado que el papel de la coordinación con la Atención Primaria es "fundamental", al igual que en el resto de especialidades sanitarias, evitando duplicidades.

La experta ha explicado que los "primeros 1.000 días de vida son importantísimos" para prevenir la obesidad en la infancia, pues se trata de un periodo en el que se va a modular el metabolismo; igualmente, ha considerado importante ser contar con unidades capaces de evaluar el riesgo de las personas con obesidad de sufrir ciertas enfermedades como la diabetes.

DIFERENCIAS DE TRATAMIENTO SEGÚN LA COMUNIDAD

Lesmes ha explicado que esta falta de reconocimiento genera un "estigma asociado" a nivel social, laboral y sanitario, y es que no todas las comunidades autónomas cuentan con unidades especializadas, no existe una adecuada coordinación entre los sanitarios y ni siquiera existen datos de las listas de espera de cirugía bariátrica; respecto a esto último, ha pedido al Ministerio de Sanidad que solicite a las comunidades autónomas información.

"Hoy en día una persona con obesidad en una comunidad autónoma puede recibir una atención y en otra comunidad una atención radicalmente distinta. Y esto genera una desigualdad en la atención sanitaria y perpetúa la clarificación de la obesidad en muchas personas", ha añadido.

La endocrinóloga también ha criticado que ningún tratamiento farmacológico para la obesidad está financiado por el Sistema Nacional de Salud, lo que se traduce en que aquellos pacientes que requieren tratamiento médico deben asumir el coste íntegramente, lo que "deja fuera" a muchas personas que no se lo pueden permitir.

Del mismo modo, ha subrayado que "nadie elige" tener obesidad, pues funciona como cualquier otra enfermedad y afecta a múltiples órganos y sistemas, relacionándose con más de 200 patologías como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, enfermedades renales, hepáticas, hipertensión e incluso varios tipos de cáncer; la obesidad reduce la calidad y la esperanza de vida, y es que estas personas viven entre siete y diez años menos que las personas saludables.

La especialista ha señalado que el coste económico de la obesidad es "insostenible" y que está aumentando, destacando que en la actualidad representa el 9,7 por ciento del gasto total en Sanidad, y que genera más de 2.000 millones de euros en costes directos.

"Desde el punto de vista social, se pierden 479.000 jornadas laborales al año y puede reducir el PIB en un 2,9 por ciento. Se estima que si no actuamos en 2030 al gasto sanitario directo derivado de la obesidad puede aumentar un 58 por ciento", ha agregado.

ESTIGMA EXISTENTE

Aunque Lesmes cree que en los últimos años se ha producido una "reducción del estigma", ha ocurrido de "manera equivocada", pues existe una tendencia en la que se acepta la obesidad y se cree que no es necesario realizar ninguna intervención.

Por su parte, presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides y paciente de obesidad tratada con una cirugía bariátrica, Aránzazu Sáez Sánchez, ha expuesto las diferentes estigmatizaciones que sufren este tipo de personas en el ámbito de la salud, social y laboral.

"La obesidad no es solo un problema de salud, es un problema de vida. Es enfrentarse a la fatiga y al dolor, pero no solo de espalda o de rodillas, sino también de la mirada de quienes nos juzgan. Es vivir con miedo al rechazo, en el trabajo, en el transporte público o incluso en la consulta médica. Es sentir que cada decisión cotidiana está condicionada por tu peso, desde elegir la ropa que quieres ponerte para salir o acudir o no a una reunión social", ha afirmado.

Además, Sánchez ha expuesto que las personas con obesidad también tienen que "cargar con una presión psicológica enorme", tanto por los comentarios de los demás como los que se hacen a ellos mismos, pues se les hace sentir que "han fallado cuando en realidad es el sistema" el que lo ha hecho.

"A las personas con obesidad se nos culpa y se nos juzga por nuestra enfermedad. Nos dicen que es cuestión de fuerza, de voluntad, cuando la obesidad es una enfermedad muy compleja con múltiples factores más allá de la alimentación o del ejercicio", ha comentado.

En cuanto al estigma presente en la Sanidad, Sánchez ha explicado que las visitas al médico muchas veces se reducen a un "tienes que adelgazar", sin realizar pruebas, exploraciones ni seguir un plan estratégico, además de ofrecer tratamientos que deben ser pagados por el propio paciente.

"Aquellos que hemos pasado por una cirugía bariátrica debemos pagar nuestras vitaminas el resto de nuestros días. Esto tiene consecuencias muy graves, porque la mitad de los pacientes que tenemos obesidad evitan ir al médico por miedo a que se les juzgue. Esto significa que hay enfermedades graves que no se detectan a tiempo o que se agravan con el tiempo", ha dicho, criticando que en muchas ocasiones deben recurrir a la sanidad privada por las largas listas de espera, especialmente en casos de cirugía.

Por último, ha recordado que la obesidad también "cierra puertas" en el ámbito laboral, denunciando que se les descarta en entrevistas de trabajo sin darles una oportunidad, que se les asignan puestos con menos visibilidad, que se les niega la oportunidad de promoción y que se enfrentan a comentarios "despectivos o paternalistas" en sus puestos de trabajo.