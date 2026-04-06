Infosalus.- Ortodoncistas destacan la importancia de integrar la salud bucodental en los hábitos de cuidado general

Archivo - Médico ortodoncista colocando brackets transparentes invisibles de silicona en los dientes de la mujer. - RECSTOCKFOOTAGE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO) ha destacado la importancia de integrar la salud bucodental dentro de los hábitos de cuidado general, ya que tener una boca sana y funcional es clave para el bienestar a lo largo de toda la vida.

"La función oral influye en aspectos clave del día a día. Por eso, cuidar cómo masticamos o respiramos es también cuidar nuestra salud", ha enfatizado el presidente de la SEdO, Javier Girón de Velasco, en el marco de la campaña '#MuerdeBienViveMejor', que busca concienciar sobre el papel de la función oral en el bienestar global.

Desde la SEdO han señalado que acciones habituales como hablar, masticar, respirar o deglutir dependen directamente del equilibrio del sistema oral. Por ello, cuando se ve alterado por maloclusiones, problemas de desarrollo o desajustes funcionales pueden aparecer dificultades que merman la calidad de vida.

Los expertos han puesto en valor su especialidad, recordando que la ortodoncia no debe asociarse solo a la mejora estética de la sonrisa, sino que se debe tener presente que su papel es clave en la corrección de alteraciones funcionales que pueden afectar a la masticación, la respiración o el equilibrio del sistema estomatognático.

"La ortodoncia es una herramienta para mejorar la función, prevenir problemas futuros y contribuir a la estabilidad del sistema a largo plazo", ha señalado Girón de Velasco, quien ha incidido en que "cuando la boca funciona correctamente, el impacto en la calidad de vida es evidente".

REVISIONES PERIÓDICAS PARA LA PREVENCIÓN

La Sociedad Española de Ortodoncia ha advertido de que, según datos recientes, una parte significativa de la población no acude al dentista con la frecuencia recomendada, lo que dificulta la detección precoz de problemas que, abordados a tiempo, pueden resolverse de manera más sencilla y eficaz.

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora este martes, la SEdO ha subrayado la importancia de las revisiones periódicas, con las que se puede conseguir un diagnóstico precoz y prevenir futuros problemas. Los ortodoncistas han precisado que estas revisiones son aún más importantes en etapas de crecimiento, donde la ortodoncia puede guiar el desarrollo de forma más eficiente.

Asimismo, ha apuntado que cualquier tratamiento odontológico debe ser siempre pautado, realizado y supervisado por un dentista colegiado. "Es fundamental evitar soluciones rápidas, tratamientos a distancia o propuestas sin control profesional. La salud requiere rigor y seguimiento clínico", han aseverado los ortodoncistas.