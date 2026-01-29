Archivo - Óscar López anuncia la puesta en marcha del Espacio Nacional de Datos de Salud para impulsar la innovación médica - MINISTERIO DE CIENCIA - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la puesta en marcha por parte del Gobierno del Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS), que permitirá compartir y utilizar datos sanitarios con máximas garantías de privacidad, seguridad y soberanía y ayudará a impulsar la innovación médica y mejorar la atención sanitaria.

El anuncio ha sido realizado en el I Encuentro Nacional de Espacio de Datos, que ha sido clausurado por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha afirmado que "España está en una posición extraordinaria para dar un paso adelante en la transformación del Sistema Nacional de Salud apoyándose en el uso ético, inteligente y seguro de los datos de salud".

El Espacio Nacional de Datos de Salud se articula como una red de plataformas independientes, incluyendo los sistemas de salud autonómicos, que se conectan entre sí mediante protocolos comunes para interactuar e intercambiar datos. Así, se trata de un proyecto de país que garantizará una atención al paciente más personalizada y eficiente a través del uso ético y seguro de datos sanitarios, además de mejorar la investigación biomédica.

"Estamos inmersos en una auténtica revolución del dato y de la inteligencia artificial. Y desde el Ministerio de Sanidad tenemos muy claro que los datos no son un fin en sí mismo. Son una herramienta que solo cobra sentido si están al servicio de un objetivo mayor: reforzar un sistema sanitario más fuerte, más accesible, más equitativo y humano", ha añadido.

"Los datos de salud son esenciales para anticiparnos a los desafíos, para evaluar las políticas públicas rigurosamente, para personalizar la atención, para avanzar en investigación y para desarrollar una inteligencia artificial responsable, segura y útil. Una inteligencia artificial que esté al servicio de las y los profesionales, que facilite su trabajo, que mejore los diagnósticos y que refuerce el cuidado y el acompañamiento a las personas", ha apuntado García.

La iniciativa cuenta con la participación clave del Ministerio de Sanidad, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y de las Comunidades Autónomas que, como responsables últimas de la gestión de los datos sanitarios, han recibido una inversión de 28 millones de euros para la adaptación tecnológica de sus sistemas.

ECOSISTEMA INTEROPERABLE Y COORDINADO

Desde Sanidad recuerdan que se va a realizar un ecosistema interoperable y coordinado que impulse el uso secundario del dato de salud para que profesionales sanitarios, investigadores y empresas puedan acceder a grandes volúmenes de datos bajo estrictos estándares éticos y de seguridad, con el fin de descubrir patrones y tratamientos que mejoren el sistema sanitario.

"La transformación digital de la sanidad, y muy especialmente la vinculada a los datos y a la inteligencia artificial, interpela directamente a nuestras decisiones colectivas. Afecta a cómo protegemos los derechos digitales de las personas, a qué modelo de inteligencia artificial impulsamos y a nuestra capacidad para asegurar que la innovación se despliega con rapidez, pero también con equidad, llegando a todas las personas con independencia de dónde vivan", ha dicho la ministra.

La Comisionada del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, que ha participado en la inauguración del encuentro ha subrayado que "el ENDS es una revolución que va a permitir tener modelos predictivos que permitan adelantarse al desarrollo de las enfermedades, diseñar mejores diagnósticos y tratamientos e identificar poblaciones vulnerables".

"Esta plataforma va a conectar una ingente cantidad de datos de forma inteligente, coordinada con las CCAA, y facilitar que se puedan usar siempre orientados al bien común y garantizando todos los derechos de los ciudadanos, incluida la privacidad de sus datos", ha afirmado.

La Comisionada ha puesto como ejemplo los datos de historia clínica electrónica, de imagen médica, de prescripción de fármacos, datos genómicos que se pueden asociar a datos administrativos o los datos poblacionales. Y ha puesto en valor el liderazgo que España tuvo durante la presidencia del Consejo Europeo en la aprobación del Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, que entrará en el año 2029.