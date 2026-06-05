Pacientes con cáncer metastásico reclaman que el 10 de junio sea el día mundial de la enfermedad

Imagen de la campaña. - ALMIA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Alianza frente a la Metástasis, Innovación y Apoyo (ALMIA), Pilar Fernández, ha reivindicado el reconocimiento del 10 de junio como Día Mundial del Cáncer Metastásico por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una fecha que todavía no existe en el calendario internacional.

"Vivir con cáncer metastásico no es estar en fase terminal. Es tiempo que merece respeto, normalidad y calidad de vida. Necesitamos que el Sistema Nacional de Salud (SNS) lo reconozca así y que la sociedad deje de vernos únicamente desde el estigma. Por eso pedimos el 10 de junio, para tener un día en el calendario que diga que seguimos aquí", ha indicado Fernández.

En este contexto, ALMIA, en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo