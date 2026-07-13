Los pacientes de clínicas de fertilidad aumentan en más de un 40% en cinco años, según experta

Los pacientes de clínicas de fertilidad se incrementan en más de un 40% en cinco años, según experta - INSTITUTO BERNABEU

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las clínicas de fertilidad han aumentado en "más de un 40,3 por ciento sus pacientes en cinco años", este auge de la demanda que se debe al "retraso en la maternidad" y al "creciente peso del paciente internacional", según ha señalado la directora médica del Instituto Bernabeu, la doctora Andrea Bernabeu.

"La reproducción asistida ya no es una solución puntual, sino una herramienta integrada en el proyecto de vida de muchas personas", ha indicado, al tiempo que ha señalado que se ha producido "una transformación del perfil del paciente". "La edad media se sitúa ya en 39,34 años, cifra que evidencia el retraso en la decisión de tener hijos", ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que "la edad materna sigue siendo el principal condicionante de la fertilidad". "A partir de los 35 años, observamos un descenso muy acusado en la calidad y cantidad de los óvulos", ha puesto de manifiesto.

La representante de este centro de Medicina reproductiva, que ha asegurado que España es "una referencia en Europa" en este ámbito, ha declarado que "la maternidad se ha desplazado hacia edades más avanzadas por motivos profesionales, económicos y sociales". Ello "tiene un impacto directo en la fertilidad y explica en gran parte el aumento de la demanda", ha insistido.

Por otra parte, Bernabeu ha afirmado que "han ganado protagonismo otros modelos familiares", como "madres solteras por elección y parejas de mujeres que quieren tener hijos", las cuales "forman ya una parte clave de quienes acuden a estas clínicas, consolidando un cambio estructural en la sociedad".

'MOVILIDAD REPRODUCTIVA'

Además, ha retomado el apartado de la 'movilidad reproductiva', al señalar que "España se ha convertido en un polo de atracción para pacientes extranjeros, que encuentran en el país una combinación de alta calidad médica, marcos regulatorios más flexibles y costes más competitivos que en sus países de origen".

En este sentido, ha indicado que, según datos del Instituto Bernabeu, "los pacientes internacionales representan el 49,71 por ciento de las primeras consultas, una tendencia que se mantiene estable en torno al 50 por ciento año tras año". "España ofrece estándares clínicos elevados y una amplia experiencia en reproducción asistida", ha agregado.

Junto a ello, se ha referido al incremento del número de embriones criopreservados en el país, para lo que se ha apoyado en evidencia de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Esta última ha ofrecido el dato de que "ya se han superado los 916.190", algo que "implica un crecimiento acumulado cercano al 45 por ciento en los últimos cinco años".

"Si se mantiene este crecimiento anual del 7 al 8 por ciento observado, en la próxima década se superará la cifra de 1,5 millones de embriones congelados", ha continuado esta experta, aunque ha citado, por último, un "desafío". Este es "la reducción del número de donantes de esperma", y es que "en los últimos años, el número de candidatos ha descendido un 25 por ciento, lo que complica el equilibrio del sistema", ha alertado.

Según ha manifestado Bernabeu, a esta situación se añade "un endurecimiento de los criterios de selección", por el que "solo entre el 20 y el 22 por ciento de los candidatos logra incorporarse al programa de donación, frente al 30 por ciento registrado en 2021". "A este descenso se suma un aumento significativo de muestras afectadas por enfermedades de transmisión sexual, que han pasado del 32 por ciento en 2019 al 42 por ciento en la actualidad", ha finalizado.