Pacientes de enfermedad renal crónica destacan la importancia del diagnóstico precoz en una afección "silenciosa"

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación madrileña para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER Madrid), Iluminada Martín-Crespo, ha destacado la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica (ERC) y ha animado a la población a someterse a análisis de sangre y orina para prevenir o enlentecer una afección "silenciosa", que cuando manifiesta sus síntomas "ya no hay marcha atrás".

"Los riñones no duelen, son un órgano silencioso y cuando nos tocamos la espalda y decimos 'qué dolor de riñones' no es verdad. Podemos tener cualquier otro dolor, pero los riñones desgraciadamente no avisan de que están funcionando mal", ha explicado Martín-Crespo este jueves en declaraciones a Europa Press con motivo de la presentación de la campaña 'Actúa por tus riñones'.

Dado que los riñones forman parte del sistema cardiovascular, se encargan de filtrar y limpiar la sangre, eliminar el exceso de toxinas, ayudar a mantener el equilibrio de ciertas sustancias en sangre y contribuir a controlar la presión arterial, su mal funcionamiento provoca "serios problemas".

Entre ellos, la presidenta de ALCER Madrid ha detallado que los pacientes sufren anemia, un enorme cansancio por el bajo nivel de hemoglobina, náuseas, dolores debidos a la falta de producción de calcio, dificultades con la comida derivadas de la falta de filtrado de la sangre, que hace que cualquier alimento sea como "veneno", además de otro tipo de complicaciones relacionadas con el sistema cardiovascular.

"Son muchos sacrificios, es una enfermedad muy dura cuando ya no hay marcha atrás y el objetivo es que nadie llegue ahí", ha reiterado Martín-Crespo, a quien le diagnosticaron ERC hace 40 años, en los que ha pasado por hemodiálisis, dos trasplantes y diálisis peritoneal diaria y que, en la actualidad, toma medicación inmunosupresora para mantener su segundo trasplante.

Según ha apuntado, en estos 40 años ha habido varios avances que han hecho que la enfermedad renal haya pasado de ser una "condena a muerte directa" a una "cadena perpetua". En este punto, se ha referido a la evolución en el tratamiento de hemodiálisis; a los estudios sobre las dietas, que han permitido a los pacientes tener una alimentación "mucho más libre"; a los trasplantes; y a la posibilidad de que la diálisis peritoneal se haga desde el domicilio.

Aun así, ha insistido en que la necesidad es avanzar hacia la curación, para lo que ha pedido a los equipos de Nefrología que "no se cansen nunca" de investigar y que se destine financiación para ello. "Yo ya no me voy a curar nunca, pero todos los que vengan detrás, consigamos que se curen", ha resaltado precisando que también hay niños en tratamientos sustitutivos de diálisis.

Igualmente, entre las reclamaciones de ALCER, se encuentra la concienciación, para que los pacientes no tengan que "demostrar" su discapacidad y no se vean tampoco perjudicados en el ámbito laboral, donde Martín-Crespo pide que se confíe en los pacientes renales cuando están trabajando y se respeten sus puestos.

Desde el punto de vista sanitario, ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar, renovar y ampliar las unidades de diálisis porque cada vez hay más pacientes con enfermedad renal, así como en seguir impulsando el número de trasplantes.

ACTÚA POR TUS RIÑONES

La Federación ALCER, de la mano de la compañía Ailin Health y con la colaboración de Boehringer Ingelheim, ha instalado en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza (Madrid) un espacio para realizar análisis de orina y de sangre, que estará habilitado este jueves y este viernes de 9 a 19 horas con el objetivo de detectar de manera temprana indicios de enfermedad renal y sensibilizar a la población sobre esta afección.

"Vamos a celebrar el Día Mundial del Riñón el próximo 13 de marzo y desde luego lo más importante para hacer una celebración así es prevenir a la sociedad", ha subrayado Martín-Crespo en referencia a la campaña 'Actúa por tus riñones', que ha realizado más de un centenar de pruebas en su primera parada, en Barcelona, y que se desplazará al Centro Comercial Macarena de Sevilla el 11 de marzo.

Junto a este cribado, la presidenta de ALCER Madrid ha aconsejado a la población que se realice un análisis anual en su médico habitual y ha instado a las empresas a incluir en sus chequeos médicos la función renal, ya que esto contribuiría a mejorar la calidad de vida, además de implicar un ahorro económico al sistema sanitario.

A modo de prevención, ha recomendado que "lo mejor" que se puede hacer es beber agua para ayudar a los riñones a eliminar toxinas, así como llevar una vida sana, en la que no se fume, no se beba, se practique deporte y se lleve una dieta sana y equilibrada, en la que se incluyan frutas, verduras, legumbres y no se abuse de las carnes rojas.

"Desde luego yo no me voy a cansar jamás de prevenir porque yo no tuve la opción de prevenir la enfermedad, a mí me la diagnosticaron y me dializaron porque estaba en una fase absolutamente terminal y yo no quiero que nadie llegue ahí. Mientras los investigadores buscan soluciones nosotros vamos a buscar prevención", ha remachado.