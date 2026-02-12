Archivo - 3D illustration of Lungs, medical concept. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YODIYIM - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermos Respiratorios (FENAER), la asociación de pacientes EPOC España y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) han subrayado el objetivo conjunto de facilitar el acceso a terapias dirigidas como dupilumab a un subgrupo concreto de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Desde estas organizaciones llaman a abrir un diálogo al respecto, ya que se han mostrado preocupadas tras la reciente decisión de no financiar este medicamento en la indicación de EPOC en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En este sentido, ha indicado que, en este subgrupo, los pacientes presentan una inflamación bronquial similar a la del asma.

Pese a que estas entidades han enfatizado su respeto al marco regulador vigente y a los procedimientos de evaluación de medicamentos en España, así como a la necesidad de equilibrar innovación, sostenibilidad y equidad en el acceso a los tratamientos, han destacado que las referidas personas con EPOC, a pesar de recibir el tratamiento inhalado óptimo, continúan sufriendo empeoramientos bruscos de la enfermedad (exacerbaciones), con un impacto relevante en su calidad de vida, su capacidad para respirar y su pronóstico.

En este contexto, se ha recordado que la EPOC es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en España, con una elevada tasa de hospitalización y con una pérdida muy elevada de esperanza de vida, tal y como refleja el recientemente publicado 'Informe del SNS del 2025'. Ante ello, y en el perfil específico señalado, dupilumab ha mostrado en ensayos clínicos una reducción significativa de los empeoramientos.

RESPALDO REGULATORIO

Según han afirmado las organizaciones, el uso de este fármaco cuenta con un respaldo científico sólido, ya que ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) hace más de un año y medio, e incorporado en las principales guías clínicas internacionales y nacionales, como la Iniciativa Global por la EPOC 2025 (GOLD, por sus siglas en inglés) y la Guía Española de la EPOC 2025 (GesEPOC), como opción terapéutica en pacientes seleccionados.

Este es un fármaco que ya está financiado en España para otras enfermedades, como el asma grave, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal y la dermatitis atópica, han explicado FENAER, EPOC España y SEPAR, que han añadido que ya está siendo prescrito en otros países europeos para pacientes de EPOC que cumplen criterios clínicos similares.

Por todo ello, estas entidades han afirmado que se está produciendo una doble inequidad, entre pacientes de distintas enfermedades respiratorias que comparten mecanismos inflamatorios similares y personas de diferentes países europeos que sí tienen acceso a esta opción terapéutica. No se está solicitando una indicación generalizada, sino la posibilidad de explorar un acceso responsable, altamente focalizado y evaluable en el tiempo, han declarado.

Además, FENAER, EPOC España y SEPAR lamentan que el motivo de la no financiación no es de carácter científico, sino que responde a la falta de acuerdo en las condiciones económicas de la indicación. En esta coyuntura, han subrayado que no toman partido en esta negociación, pero es necesaria una solución.