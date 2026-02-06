Infosalus.- Padilla advierte del riesgo de simplificar la información sobre salud y pone como ejemplo el caso de Marcos Llorente

Archivo - Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha advertido sobre los riesgos que conlleva la simplificación excesiva de la información sanitaria, ya que puede generar respuestas demasiado sencillas para los usuarios, y ha puesto como ejemplo el caso del jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente, que hace unos meses explicó públicamente algunos de sus hábitos de salud, como no usar gafas de sol en el exterior.

Padilla ha señalado que este tipo de mensajes, "planteados de manera tan sencilla", pueden resultar creíbles para personas sin conocimientos previos, pese a que no siempre estén respaldados por evidencia científica. "Lo plantea de manera tan sencilla que tiene que ser verdad, cuando nada más alejado de la realidad", ha afirmado Padilla durante la jornada 'Cómo frenar la epidemia de la desinformación en salud', organizada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

En este contexto, el secretario de Estado ha asegurado que la desinformación está muy presente en el ámbito de la salud, y ha destacado las publicaciones sobre terapias milagro que, a su juicio, atacan a personas en situaciones especiales de vulnerabilidad que "se pueden agarrar absolutamente a lo que sea". "En el momento en el que más información tenemos, más difícil es encontrar información que sea relevante y desprovista de elementos ligados al ruido", ha añadido.

Por ello ha defendido que el Ministerio de Sanidad y otras instituciones deben posicionarse ante situaciones en las que la desinformación gana espacio. Aunque ha señalado que "no existe una varita mágica", ha abogado por actualizar a menudo la información publicado por el Ministerio de Sanidad. "Las instituciones tienen que tener rigor y proactividad y no quedarse atrás", ha subrayado.

Como ejemplo, ha afirmado que recientemente comprobaron cómo se publicaba desinformación sobre el virus Nipah con potencial efecto sobre la salud, por lo que el Ministerio de Sanidad publicó información contrastada para posicionarse. "Intentamos posicionar en la página web cuanto antes información sobre el virus Nipah para que las búsquedas se redirigieran hacia lo nuestro y no hacia algunos pseudomedios", ha detallado.

Al ser preguntado por una estrategia nacional frente a la desinformación en salud, Padilla ha planteado estudiar si debe desarrollarse desde un punto solo sanitario o que sea transversal. "Principalmente lo que hay que hacer es intentar resolver si lo que hace falta es un abordaje de estrategia sectorial o tiene que haber una estrategia transversal que tenga singularidades sectoriales. Es decir, no sé yo si hay muchas diferencias entre la desinformación sobre la vacuna de turno y sobre la inmigración y la seguridad", ha indicado.

CAMBIAR LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE HOMEOPATÍA

En cuanto a la venta de productos de homeopatía en farmacias, Padilla ha apostado por avanzar hacia farmacias que sean un elemento más asistencial y menos comercial. Así, ha señalado que es difícil hablar de farmacia basada en la evidencia y, al mismo tiempo, seguir vendiendo este tipo de productos.

El secretario de Estado también ha explicado que la homeopatía tiene una regulación a nivel europeo como medicamento, algo que España ha intentado modificar durante esta legislatura, sin embargo no ha contado con el apoyo del resto de países.

"En la última modificación del paquete farmacéutico europeo, nos quedamos bastante solos defendiendo su modificación. España ha defendido durante esta legislatura de manera clara y determinada la reforma del artículo relacionado con la homeopatía para que dejara de ser así. Y es que ahora mismo en Europa no van por ahí los tiros. Así que a ese respecto no podemos emanciparnos", ha manifestado.

Tras ello ha señalado que el Ministerio de Sanidad está terminando un informe pendiente sobre homeopatía dentro del plan llamado 'Comprueba', de revisión de pseudoterapias.