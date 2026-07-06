Infosalus.- Padilla asegura que los "avances" del Estatuto serían aceptados si se hubieran presentado como leyes independientes

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante el desayuno organizado por Executive Forum. - EXECUTIVE FORUM

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que si los "avances" que contempla el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco se hubieran presentado como "leyes independientes" en el Congreso de los Diputados "todas las personas que ahora mismo están en contra habrían estado a favor".

Así lo ha expresado este lunes en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, donde ha hecho un repaso de los hitos ya alcanzados por el Ministerio de Sanidad en esta legislatura y otros en los que sigue trabajando, entre los que ha puesto en valor la reforma del Estatuto Marco.

A su juicio, se trata de un texto que "avanza de manera totalmente revolucionaria" en las condiciones laborales de los profesionales del sistema sanitario, aunque ha reconocido que "podía llegar más lejos". "Por supuesto, también habríamos agradecido que en los 20 años anteriores alguien se hubiera dedicado a actualizarlo porque muchas veces es mucho más difícil pasar de 0 a 2.000 que pasar de 1.500 a 2.000", ha reprochado.

Tras destacar que la norma llegará a Congreso de los Diputados para que cada partido se pueda posicionar, se ha referido al conflicto que mantiene abierto el Comité de Huelga médico para desmentir que Sanidad se haya opuesto a la existencia de una mesa concreta de negociación e insistir en que el Estatuto "tiene la capacidad para reflejar todas las singularidades".

A este respecto, ha comentado que el Ministerio podría hacer "el estatuto médico, el estatuto enfermero, el estatuto TCAE, el estatuto psicólogos", pero que el objetivo de este departamento es homogeneizar la gobernanza del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por otra parte, ha pedido al consejero de Salud de País Vasco, Alberto Martínez, "un poco de coherencia" en su postura sobre la reforma del Estatuto, después de que firmara un informe de su gobierno que recoge que el texto es un "avance en los derechos de los profesionales sanitarios" para, después, posicionarse en público contra el Anteproyecto de Ley.

Padilla ha hecho así alusión a las palabras de Martínez en su intervención en otro desayuno organizado por Executive Forum la semana pasada, en el que propuso retirar el actual Estatuto Marco y "empezar de nuevo" buscando el consenso.

"Creo que una cosa que se nos debe pedir a los representantes públicos es un poco de coherencia en aquello que firmamos a nivel oficial y luego aquello que decimos (...). Una cosa que, desde luego, no podemos esperar de ningún representante público es que diga lo que quiere escuchar su audiencia en cada uno de los momentos", ha aseverado Padilla.

SITUACIÓN PARADÓJICA CON EL RD DE RESIDENTES

En materia de legislación profesional, Padilla también ha destacado la tramitación del proyecto de Real Decreto que actualiza la relación laboral de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, un texto que está en audiencia e información pública y contempla mejoras en el complemento de grado de formación desde el primer curso y la eliminación de las guardias de 24 horas.

En este punto, el secretario de Estado ha apuntado que se podría llegar a la "situación paradójica" por la que se termine antes con las guardias de 24 horas en los residentes que en los adjuntos y, si se da el caso, ha señalado que habría que "preguntarle a quienes se opusieron a la tramitación del Estatuto Marco".

Por otra parte, en el ámbito de la enfermería, ha resaltado la aprobación del Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería y la creación del Comité de Cuidados en Salud. Asimismo, ha subrayado que las negociaciones de la ley de ratios de enfermería están "muy avanzadas" entre los grupos parlamentarios y confía en su pronta aprobación en el Congreso de los Diputados.

También se ha referido a los técnicos de cuidados de enfermería para destacar el RD que amplía el número de horas formativas de estos profesionales, ya en tramitación junto al Ministerio de Educación, que también eliminar el término 'auxiliar' de su denominación.

Preguntado por el reconocimiento de la especialidad de biología sanitaria, Padilla ha afirmado que el texto ya está redactado y están esperando la adhesión de "todos los grupos que apoyaron la investidura", ya que se trata de una norma que ven con "buenos ojos" muchas formaciones y no querían presentarla solos Sumar y PSOE. A este respecto, ha señalado que el texto "se registrará esta semana o la que viene".

En paralelo, ha comentado que el real decreto de genética médica está listo para publicarse, pero que están esperando para hacerlo de forma conjunta con el real decreto de genética de laboratorio, que entraña más "dificultades". Con todo, ha indicado que "la idea es que los dos estén publicados a información y audiencia pública en este mes".

LEY DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES

En otro orden de cosas, Padilla ha abordado algunas de las "utopías que caben en el BOE". "Esos elementos que nunca pensamos que pudieran estar ahí, pero que verdaderamente creo que nuestra labor principalmente es conseguir que estuvieran", ha explicado.

En este punto, ha destacado la ley de organizaciones de pacientes, remitida al Congreso tras la aprobación de su Proyecto de Ley en Consejo de Ministros. Padilla se ha mostrado convencido de que la normativa saldrá adelante y ha detallado que, en la actualidad, se encuentra abierto el plazo de enmiendas a la totalidad hasta el 7 de septiembre, tras lo que comenzará el plazo de enmiendas parciales para que el texto vaya a ponencia.

Asimismo, ha aludido en este apartado al Plan Veo, una ayuda para la compra de gafas y lentillas para menores de 16 años, cuya dotación fue recientemente ampliada hasta los 70 millones de euros y que ha calificado como "una prestación que ha venido para quedarse" y que "tiene que ser reivindicada como un derecho conquistado".

Junto a estas, ha apuntado a la universalidad, dentro de la que ha destacado dos iniciativas del Gobierno, por un lado, la regularizacion de personas migrantes y, por otro, el reconocimiento de la universalidad del Sistema Nacional de Salud y la eliminación de barreras para garantizar esa universalidad.