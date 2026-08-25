Padilla asegura que el mando único va a cambiar las condiciones de salud de los migrantes en Ceuta

Archivo - El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ofrece una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). La convocatoria es para informar sobre las últimas noticias del brote de Hantavirus y - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado este martes que la creación de un mando único para la Ciudad de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos hace un mes, no va a cambiar la asistencia sanitaria de estas personas, ya que el Ministerio de Sanidad tiene las competencias a través del INGESA, pero "sí va a cambiar para las condiciones de salud de esta población".

Asimismo, ha rechazado el confinamiento de la ciudad que ha pedido al Gobierno el secretario general del PP, Alberto Núñez Feijoo, y ha adelantado, en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, que la vacunación de la población migrante se iniciará "en los próximos días", en seguimiento del acuerdo de este lunes de la Comisión de Salud Pública para enviar a Ceuta 45.000 dosis de vacunas a través del mecanismo de solidaridad de las CCAA y el Ministerio como mecanismo preventivo ante la situación en la ciudad autónoma.

"Como llevamos diciendo desde el inicio de esta crisis, para la salud de la población en estas circunstancias hay elementos fundamentales como la salubridad, la higiene, el saneamiento, la seguridad de las aguas y la alimentación y la mayor coordinación entre los diferentes actores y tener un mando único, con una capacidad para exigir y coordinar ese alojamiento y esa ubicación de estas personas en lugares más concretos, muy probablemente que mejore", ha apuntado.

Como ya comentó la ministra de Sanidad, Mónica García en su reciente visita a Ceuta, Padilla ha insistido en que les "ha llamado la atención que en 2021 desde la ciudad de Ceuta se fue muy proactivo en la cesión de espacios para poder alojar a las personas migrantes y que no tuvieran que estar deambulando por la calle o en asentamientos que no fueran seguros y salubres para ellos, y a día de hoy parece que eso se ha dilatado muchísimo".

A su juicio, se trata de un "un elemento fundamental" en el que "se ha avanzado mucho en la última semana", para controlar posibles brotes de gastroenteritis o sarna.

Espera que con el mando único se mejore la tramitación de los expedientes y casuísticas de cada una de las personas para, por ejemplo, determinar lugares de ubicación de las personas que están en las calles para ubicarlos en "espacios gestionados de titularidad de la ciudad de Ceuta, que hasta ahora no podían hacerlo".

En relación a la situación sanitaria en la ciudad autónoma, ha precisado que en materia de actividad sanitaria, el nivel de ocupación hospitalaria ahora mismo es de menos de un 50%. "Hay una división entre los circuitos para población migrante y para población que ya estuviera viviendo en la ciudad de Ceuta. Esto ocurre tanto en el Hospital de Ceuta como en el Centro de Salud de Tarajal o en el Centro de Salud de Otero", ha precisado.

Si bien ha reconocido el aumento de la presión asistencial, de nuevo ha asegurado que "estamos muy lejos de lo que podríamos denominar un colapso", con más de 90 profesionales de refuerzo, coordinados con Médicos del Mundo o Cruz Roja, que están prestando asistencia en los lugares donde están alojadas las personas migrantes de manera directa.

En este sentido, ha puntualizado que los migrantes llegados a Ceuta son mayoritariamente población joven y en términos generales sana, por lo que "entre un 30 a 40 por ciento de las consultas que se están viendo tienen que ver con curas, con heridas, y no con el desarrollo de patologías concretas".

Según ha apuntado, "en lo que tiene que ver con la actividad sanitaria, el objetivo número uno es preservar la normalidad de la actividad sanitaria con la población ceutí, mientras se da la asistencia que necesita la población migrante llegada, y el segundo elemento es seguir reforzando para poder garantizar que nuestros profesionales, a los que tengo que agradecer por enésima vez el trabajo realizado durante todo este tiempo, lo sigan llevando a cabo".

Respecto a los riesgos vinculados a la salud que ocurren en relación con el hacinamiento, la seguridad alimentaria o la seguridad de aguas, ha asegurado que "se ha ido mejorando mucho en los últimos días".

PLAN DE VACUNACIÓN ACELERADO

En esta línea se ha referido al plan de vacunación acelerado, "el tipo de plan de vacunación que se hace con la población migrante y refugiada cuando llega a nuestro país, que se aprobó en junio y ahora se va a poner en marcha aquí en la ciudad de Ceuta".

Padilla ha asegurado que en Ceuta ya está una parte de esas vacunas y este martes se está desplazando personal del área de vacunas de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad para trabajar conjuntamente con la ciudad autónoma y con el servicio de INGESA.

Ha querido dejar claro que "no es que se vacune para controlar ninguna crisis de salud pública" y que de todas las enfermedades para las que se van a enviar vacunas por parte de las comunidades autónomas (difteria, tétanos, varicela, sarampión, rubeola...) tras el acuerdo el lunes de la Comisión de Salud Pública "no ha habido ni un solo caso diagnosticado entre la población migrante que ha llegado".

"Solamente tenemos dos casos de varicela en población que ya vivía aquí, que no tiene ningún tipo de vinculación con la población que entró el 30 y el 31. Ahora bien, tenemos una bolsa de población posiblemente no bien vacunada, incompletamente vacunada o no vacunada, en la cual lo responsable es vacunarles y ese es el elemento fundamental para prevenir. No es tanto para controlar algo que ocurra, sino para prevenir que nada ocurra", ha explicado.

Así, ha señalado que espera que se empiece a vacunar en los próximos días con las dosis propias del INGESA, las que va a aportar Sanidad Exterior, del propio Ministerio de Sanidad, y posteriormente, las que lleguen de las comunidades autónomas.

AISLAMIENTO DE LA CIUDAD

Finalmente, respecto al la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de decretar el confinamiento en Ceuta por "riesgo sanitario confinamiento" ha comentado que "lo primero que debería ocurrir es que el Partido Popular supiera de lo que está hablando".

En este sentido, ha explicado que, "de manera cotidiana, en todas las comunidades autónomas, las que esté gobernando el Partido Popular, el Partido Socialista, el PNV, quien sea, ya existen programas en los cuales se aísla a una persona con un diagnóstico que considera que tiene una capacidad infectocontagiosa que beneficia su aislamiento al resto de la población".

Se trata de aislamientos individuales. "Si a todas las personas migrantes, por el hecho simplemente de haber venido el día 30 y 31 a la ciudad, haber entrado por la frontera de Ceuta con Marruecos, las confináramos en un lugar cerrado, estaríamos promoviendo muy probablemente que en el caso de que hubiera un solo caso, el resto de personas pudieran contagiarse", ha señalado.

"Lo que hay que hacer es seguir actuando en base a los protocolos existentes aprobados por todas las comunidades autónomas que determinan que ante determinados diagnósticos se toman las medidas para cortar las cadenas de transmisión y esas medidas, en ocasiones, es el aislamiento de esas personas", ha concluido.