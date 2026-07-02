Infosalus.- País Vasco propone retirar el Estatuto Marco y "empezar de nuevo" buscando el consenso con las CCAA y los médicos

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez - EXECUTIVE FORUM

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha propuesto retirar el actual Estatuto Marco, y "empezar de nuevo" buscando el consenso, ya que el Ministerio de Sanidad ha seguido un "camino unilateral, sin las comunidades autónomas, sin los profesionales, sin suficiente consenso e introduciendo elementos de fractura".

"Creemos que ha llegado el momento de un giro. Retirar el Estatuto Marco y empezar de nuevo ampliando consensos, no como derrota, sino como una oportunidad, porque lo que está en juego no es una norma, lo que está en juego es el funcionamiento y la atención a la ciudadanía. Defendemos pues otra vía, más diálogo, más corresponsabilidad, más acuerdo", ha señalado durante su participación en el desayuno informativo organizado por Executive Forum, con la colaboración de GSK y Daiichi Sankyo.

En su opinión, el desarrollo del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad ha provocado "cinco meses de huelgas", sostenidas por los sindicatos médicos quienes exigen un estatuto exclusivo, además de "tensiones sostenidas y un impacto directo en la ciudadanía".

El consejero, que ha defendido que es Ministerio de Sanidad el que tiene competencias, ha recordado que lleva dos años de negociaciones pero en la actualidad no ha conseguido consenso ni acuerdos con las comunidades autónomas, ni el colectivo médico y "hasta hace dos días, parece ser que el consenso que había se ha debilitado".

En este contexto, ha lamentado sobre todo que el colectivo médico no se vea representado, y ve viable "buscar un camino propio, específico", atendiendo a reconocer sus "singularidades", desde sus seis años de carrera a su responsabilidad con el paciente.