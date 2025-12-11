El Patronato del CNIO acuerda realizar una auditoría externa independiente a la del Tribunal de Cuentas

Imagen del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. - LAURA M. LOMBARDÍA / CNIO

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha aprobado este jueves la realización de una auditoría externa sobre la contratación y gestión económica independiente a la que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas para el periodo comprendido entre 2022 y 2024.

Así lo ha anunciado el patronato en un comunicado, en el que detalla que la auditoría parte de la propuesta del gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, y ha sido aprobada durante una reunión ordinaria junto a la creación de un puesto de carácter permanente que reportará directamente a los órganos de gobierno en materia de cumplimiento normativo, canal de denuncias y transparencia y buen gobierno.

La sesión que ha reunido al patronato también ha servido para aprobar por unanimidad el Plan de Actuación del 2026, diseñado para cumplimiento de los nuevos objetivos estratégicos del centro tanto a nivel científico como administrativo, además de la política general de recursos humanos.

El Patronato ha expresado su agradecimiento al director gerente y a la dirección científica en funciones por su profesionalidad y el trabajo realizado desde su nombramiento.