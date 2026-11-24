El Patronato de la Fundación IDIS aprueba su plan de acción para 2027. - FUNDACIÓN IDIS

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación IDIS ha celebrado su reunión ordinaria de final de año para aprobar las líneas de acción para 2027 y analizar los principales proyectos en curso y venideros, con el foco en la cohesión del sector, el modelo de acceso a la innovación y el despliegue del proyecto Nexo IA.

La reunión ha permitido hacer balance del trabajo realizado durante el último semestre del año y consolidar las prioridades para el próximo curso, en un contexto de creciente transformación del sistema sanitario.

Los patronos han reafirmado el compromiso de IDIS con la cohesión sectorial, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo los espacios de cooperación entre los distintos actores de la sanidad privada.

"El Patronato --asegura Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS--, ha vuelto a demostrar la fortaleza, cohesión y visión común del sector sanitario privado. Seguimos avanzando en proyectos que impulsan la calidad, la digitalización y la interoperabilidad, y que refuerzan la aportación del sector privado al sistema sanitario y a los propios pacientes".

En este contexto, ha destacado los proyectos sectoriales en los que la Fundación ya está trabajando con sus miembros, en concreto en el ámbito de la eficiencia operativa y del acceso a la innovación, y que continuará en 2027 con estudios e informes que generan evidencia y propuesta de valor para el paciente.

Entre ellos, se publicará el Observatorio del sector sanitario privado, la encuesta poblacional sobre salud y el informe RESA, de resultados sanitarios en la sanidad privada. Durante el presente año se han consolidado dos grandes iniciativas, el Espacio de Datos de la Sanidad Privada y Nexo IA.

Ambos proyectos serán también protagonistas durante el próximo curso, desarrollando el catálogo de servicios del primero y consolidando las conclusiones del segundo, en el que participan más de 50 entidades. Asimismo, acuerdos como los alcanzados con Expoinmed o con el Mobile World Congress, que permitirán a la Fundación IDIS participar como socio estratégico en ambos espacios.

"Desde la Fundación IDIS proponemos avanzar hacia un nuevo paradigma: la Convergencia en Salud. Un concepto que supera la colaboración entendida como una relación puntual entre organizaciones y plantea una visión más ambiciosa: reconocer las capacidades complementarias de todos los actores, compartir objetivos y construir soluciones coordinadas para mejorar los resultados en salud", explica Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

El Patronato de la Fundación IDIS ha avanzado en el refuerzo de la posición de la Fundación como agente clave en la sanidad y en su consolidación como un conector de conocimiento, innovación y transformación sanitaria.