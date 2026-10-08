Los pediatras de Atención Primaria alertan de la exposición cada vez más temprana de menores a la pornografía

Archivo - Niño, ordenador, pornografía - RADOMIR JOVANOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) alertan de la exposición cada vez más temprana de menores a la pornografía y del impacto de imágenes sexualizadas que refuerzan estereotipos de género, aumentan la presión sobre la imagen corporal y favorecen situaciones de presión para compartir imágenes íntimas entre niñas y adolescente.

"No es lo mismo que un adolescente con educación afectivo-sexual previa se encuentre accidentalmente con una imagen que una niña o niño pequeño interprete ese contenido como una representación real de las relaciones sexuales", explica la doctora Marta Esther Vázquez Fernández, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Educación en Salud de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

La edad media del primer acceso de menores a la pornografía son los 12 años, aunque hay datos que muestran que el primer acceso a la pornografía podría ser antes, hasta 4 años antes. Por ese motivo, señalan que la consulta de Pediatría del centro de salud puede ser un espacio para abordar estas cuestiones de forma normalizada.

Los profesionales pueden preguntar por el uso de Internet y las redes, detectar situaciones de riesgo, proporcionar información fiable y orientar a las familias. Ante problemas como acoso, difusión de imágenes íntimas, conductas sexuales problemáticas o afectación emocional, pueden activar además los recursos de protección necesarios.

La pornografía, recuerdan desde AEPap, no está diseñada para proporcionar educación sexual y puede transmitir una visión distorsionada de aspectos como el consentimiento, la comunicación, el deseo, la intimidad, los cuerpos, el placer o la diversidad sexual. Por ello, subrayan que la prevención no puede limitarse a impedir el acceso a determinadas páginas o a instalar filtros en los dispositivos.

"Los controles parentales pueden ayudar, pero necesitan complementarse con educación sexual, alfabetización digital y pensamiento crítico", apunta la doctora Vázquez Fernández.

Ante esta realidad, y en el marco del Día Internacional de la Niña, que se celebra este 11 de octubre, la AEPap ha publicado una guía de recursos sobre el 'Consumo de pornografía en la infancia y adolescencia', a través de su boletín de Educación para la Salud, para profesionales sanitarios, familias y educadores.

El documento reúne guías, manuales, estudios científicos, recursos educativos, materiales audiovisuales y propuestas de formación para facilitar la prevención y el abordaje de la exposición de niños y adolescentes a contenidos pornográficos. "La idea de estos recursos es muy práctica: no dejar a las familias solas ante una realidad que muchas veces no saben cómo abordar", señala la Vázquez Fernández.