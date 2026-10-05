Pediatras creen que los agonistas del receptor GLP-1 deberían estar financiados por equidad ante la obesidad infantil

AEP cree que los fármacos agonistas del receptor GLP-1 deberían estar financiados por equidad ante la obesidad infantil - AEP

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), el doctor Luis Carlos Blesa, ha manifestado que los fármacos agonistas del receptor GLP-1 "deberían estar financiados" como "una herramienta más" y "por equidad" en el abordaje de la obesidad infantil y adolescente.

"Son fármacos que tienen indicación para la obesidad a partir de seis y 12 años", respectivamente, y que "deberían estar disponibles" y "dentro del rango del arsenal terapéutico", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que han mostrado "evidencia y efectos favorables". "Nos pueden dar otra herramienta en los casos en los que no son efectivas las medidas preventivas", ha señalado.

Así, y durante la presentación del manifiesto 'Obesidad infantil y adolescente: frente a una enfermedad compleja, una respuesta integral', con motivo de la celebración, este jueves, 8 de octubre, del Día de la Pediatría, ha apuntado que son tratamientos que "afortunadamente" se han desarrollado y que "han llenado un vacío que era preocupante".

Los medicamentos "son muy costos", al suponer "350 euros al mes" por paciente, ha apuntado al respecto el coordinador del Comité de Promoción de la Salud de la entidad, el doctor Julio Álvarez Pitti, quien ha subrayado que "el médico lo que quiere es curar". "Me aterra que esto acabe en manos de un fármaco del que solo se puedan beneficiar aquellos que puedan asumir ese coste y la brecha continúe cada vez más", ha aseverado, y es que considera que es fundamental acompañar el tratamiento -cuando esté indicado- de la intervención asistencial.

De igual modo, Blesa ha pedido no caer en "la idea equivocada" de que, al disponer de ellos -aunque sea sin financiación-, se obvie la necesidad "de un cambio de hábitos". Los medicamentos "no deben ser, ni mucho menos, el objetivo del tratamiento de la obesidad", ha subrayado, lo que ha sido compartido por la coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP, la doctora Rosaura Leis Trabazo, quien ha destacado la importancia de la prevención.

DESIGUALDAD EN FUNCIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO

A su juicio, en el futuro "seguramente habrá nuevos fármacos y cambios en la prescripción, pero lo que siempre está de base es el ambiente obesogénico". De hecho, ha remarcado que es más acusado en familias con un más bajo nivel socioeconómico y cultural, en las que hay mayor prevalencia de niños con sobrepeso u obesidad.

Es en este contexto en el que la sociedad científica ha lanzado el manifiesto para reconocer la obesidad infantil como enfermedad crónica y compleja que precisa una respuesta integral y la identificación de los determinantes sociales que hacen más vulnerables a unos niños que a otros. Así, los especialistas demandan empezar a prevenir desde el comienzo de la vida, para lo que es necesario reforzar las estrategias de prevención, comenzando ya en el periodo preconcepcional y prestando especial atención a los primeros 1.000 días de vida.

Además, es necesario crear entornos que faciliten crecer de forma saludable y reduzcan las desigualdades, con políticas coordinadas de salud, educación, urbanismo y protección social; garantizar una atención integral y coordinada, liderada por el pediatra, con equipos multidisciplinares tanto en Atención Primaria como hospitalaria, y circuitos asistenciales coordinados; combatir el estigma y la culpabilización; y asegurar la continuidad de la atención y la transición a la etapa adulta.

La obesidad es "muy transversal", por lo que "puede afectar a muchas especialidades" y precisa también de una labor coordinada con otras profesiones, ha sostenido, tras lo que ha agregado que son necesarios "cambios" e "implicación de las Administraciones públicas". En cualquier caso, ha puesto en valor el "lujo" de tener pediatras en Atención Primaria y en el sistema hospitalario.

UN 16% DE PREVALENCIA EN ESPAÑA

Tras recordar Blesa que la obesidad afecta al 16 por ciento de los menores de edad, a lo que hay que sumar "un 20 por ciento extra" vinculado a los que tienen sobrepeso, lo que evidencia "un problema alarmante", el vicepresidente de Atención Primaria de la AEP, el doctor Guillermo Martín Carballo, ha subrayado "la importancia de preservar y reforzar el modelo de Pediatría en España". Para ello, y concienciar sobre la obesidad infantil, que es "uno de los principales retos de salud", ha anunciado diferentes actividades en la Semana de la Pediatría.

En la misma línea de sensibilización, Álvarez Pitti ha explicado que todos los factores que influyen en el desarrollo de la patología "se relacionan unos con otros", por lo que "es muy difícil de tratar". Además, tiene "impacto en prácticamente todos los órganos y aparatos", ha asegurado, para añadir que existen enfermedades asociadas, "como diabetes e hipertensión", y afectación de la salud mental.

El efecto "no es homogéneo en todas las capas sociales", ya que "se ve claramente en las más desfavorecidas", ha insistido, al tiempo que ha afirmado que la brecha con las más aventajadas "llega a 12 puntos" porcentuales, siendo los porcentajes del 11 por ciento y del 23 por ciento, respectivamente. Aunque "la genética es importante", ha dado una gran relevancia a los hábitos, aspecto en el que ha citado las pantallas, el sueño y el sedentarismo, entre otros, por lo que ha reclamado "cambios estructurales: de regulación, urbanismo y acceso a recursos".

Al hilo, considera que son necesarios "muchos más recursos" y la implantación de equipos multidisciplinares, lo que ha sido compartido por Leis Trabazo, quien ha puesto de relieve diferentes profesionales, como "la enfermera pediátrica, los nutricionistas y los especialistas en actividad física".

Por último, ha subrayado que la obesidad "está estigmatizada", ante cuyos pacientes "las recomendaciones genéricas no son suficientes". Debido a ello, ha expuesto una vez más la idea de identificar "antes" la situación y el ambiente obesogénico que afectan a la persona.