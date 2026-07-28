Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha hecho balance del curso político antes del parón estival y ha presentado el informe periódico de rendi - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, en virtud del acuerdo alcanzado para ello en la última reunión del Consejo de Ministros en este periodo de sesiones.

"Enhorabuena a los zaragozanos y zaragozanas, y enhorabuena también al conjunto del país", ha ofrecido el líder del Ejecutivo durante su comparecencia para efectuar balance del curso político. "Hace falta tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia", ha subrayado.

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