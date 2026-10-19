La percepción de su salud mental sube en jóvenes de 6,3 a 6,8 sobre 10 desde 2024, según un estudio de Atalaya

La autovaloración de salud mental de los jóvenes mejora 9,5 puntos porcentuales hasta el 65,9%, según estudio de Atalaya - FUNDACIÓN ATALAYA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las técnicas de investigación y de Asuntos Públicos de la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), Laura Hernández, y de su área de Educación y Salud Mental, Cristina Arana, han presentado los datos del último estudio de la Fundación Atalaya sobre la salud mental de los jóvenes, que muestra que la percepción de la propia salud mental en esta población ha mejorado desde 2024 de los 6,3 puntos sobre 10 a los 6,8 actuales.

En concreto, la segunda edición del trabajo 'Inquietudes, preocupaciones y salud mental de la juventud en España', que se ha llevado a cabo sobre una muestra de 2.018 personas de entre 15 y 29 años, ha evidenciado, además de los anteriores "resultados positivos", según Arana, que el 36 por ciento afirma estar satisfecho con su vida, dato que hace dos años era del 31,4 por ciento.

No obstante, ha destacado que "hay casi un 12 por ciento que muestra una valoración insatisfactoria", así como una diferencia entre géneros, y es que "los hombres expresan mayor satisfacción", de casi 7 puntos porcentuales. Junto a ello, ha señalado que se han identificado 101 jóvenes con algún riesgo de comportamiento suicida, entre los que "casi 4 de cada 10 presentan riesgo moderado o grave".

Así, según los autores, se aprecia una mejora en los indicadores de bienestar, pero persisten dificultades emocionales. De hecho, se observa que la proporción de población joven que valor su salud mental con una puntuación de 7 o más ha pasado del 54,5 por ciento al 62,5 por ciento, aunque se ha constatado que el 49,2 por ciento tiene síntomas de ansiedad moderada o grave y el 51,2 por ciento, sintomatología depresiva moderada o superior.

"Vivimos en un país en el que lo técnico cuenta muy poco", y es que "muchas de las decisiones que se toman son más políticas que técnicas", ha sostenido el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz de Madrid y asesor científico de Ginso, el doctor Celso Arango, quien, ante ello, aboga porque las medidas de salud pública estén "fundadas en el conocimiento", algo que se consigue "con informes como este" y siendo "fundamental" el "preguntarle a los jóvenes".

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