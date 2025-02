Las personas usan 3 o 4 veces menos cantidad de fotoprotector de la recomendada, según experto

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo Español de Fotobiología, el doctor José Aguilera, ha asegurado que las personas se aplican 3 o 4 veces menos cantidad de fotoprotector de la recomendada para que el producto cumpla la función del etiquetaje.

"A pesar de que la recomendación sería la aplicación de crema solar casi de forma diaria, la gente piensa que el fotoprotector sólo lo tienes que utilizar cuando vas a la playa y no cuando sales a la calle a hacer alguna actividad que implique exposición solar, como el deporte o paseos", ha señalado.

De hecho, el 67 por ciento de los españoles reconoce que sólo usa protector solar para evitar quemaduras en verano, a pesar de la recomendación de aplicarlo para evitar la aparición de problemas cutáneos como fotoenvejecimiento o incluso cáncer de piel, según los resultados de una encuesta.

Esta encuesta, impulsada por los laboratorios Pierre Fabre, cuenta con una muestra de más de 50.000 personas de todo el mundo, de las cuales, 4.000 son españolas y que ha sido presentada por la medical activation manager de estos laboratorios, Mary Carmen Muiños, en la 39ª Reunión del Grupo Español de Fotobiología (GEF) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Asimismo, este estudio evidencia que más del 32 por ciento de los españoles no se aplica el fotoprotector porque no se acuerda, el 11 por ciento no conoce la recomendación de protegerse frente al sol y el 9,8 por ciento señala no creer en la utilidad de estos productos. Además, sólo el 39,7 por ciento de los españoles encuestados asegura que se reaplica el fotoprotector cada dos horas en los días más soleados.

Ante esta situación, el doctor Aguilera ha subrayado que el "camino es largo", pero poco a poco se va a conseguir mejorar la fotoprotección de la población a través de la "concienciación, educación, acción y formulación de nuevos productos son actualmente los nuevos retos presentes".

"Estos resultados sugieren la necesidad de adoptar medidas educativas especialmente a los más jóvenes y entre los pacientes con alto riesgo de cáncer de piel, con el fin de motivar un cambio de comportamiento, tanto respecto a evitar la exposición al sol en las horas de radiación más intensa, como para estimular el uso eficaz de la protección solar", ha apuntado Muiños.

Por su parte, el coordinador local de la 39ª Reunión del GEF, el doctor Santiago Vidal, ha destacado la importancia de informar a la sociedad de que el cáncer de piel es más común en las personas con antecedentes familiares, nevus o fototipo muy claro; de que hay que priorizar la prevención del fotoenvejecimiento frente al bronceado.

Del mismo modo, ha concluido explicando que con el uso fotoprotectores no basta, sino que es necesario usar gorras, camisetas, gafas de sol y permanecer en la sombra durante los días más soleados.