Infosalus.- Las personas con VIH en España tardan más tiempo en padecer eventos adversos graves para su salud, según un estudio

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado entre varios centros hospitalarios españoles ha puesto de manifiesto un retraso en la aparición de eventos adversos para la salud -entre los que se incluyen accidentes cardiovasculares o tumores no definitorios de SIDA- en las personas con VIH.

Estos resultados podrían indicar que las mejoras en el tratamiento antirretroviral (el indicado para tratar el VIH y conocido por las siglas TAR) y la atención que reciben las personas que viven con el virus contribuyen a un envejecimiento más saludable en esta población.

Los pormenores de este estudio han sido presentados en el XV Congreso Nacional de GeSIDA, un foro científico sobre VIH de España que se celebra en Zaragoza del 24 al 27 de noviembre en el marco del Día Mundial del SIDA.

Dado que el objetivo de este trabajo ha sido evaluar la tendencia en la aparición de comorbilidades relacionadas con la edad en la cohorte CoRIS a lo largo del tiempo, los autores de la investigación definieron tres periodos de seis años para su estudio: 2006-2011, 2012-2017 y 2018-2023.

El desenlace primario fue el diagnóstico de un evento grave no relacionado con SIDA (ENOS) durante el seguimiento. Bajo el acrónimo de ENOS se incluyeron eventos adversos cardiovasculares mayores (entre los que se incorporó infarto agudo de miocardio no mortal, ictus no mortal y muerte cardiovascular), neoplasias malignas no definitorias de SIDA y muertes no accidentales.

Un total de 18.659 pacientes naïve -que aún no habían recibido tratamiento- para TAR entraron en la cohorte entre 2006 y 2023. La incidencia de ENOS en cada periodo fue de 1,44, 0,95 y 0,67 eventos por 1.000 personas-año, respectivamente. Por cada uno de los periodos anteriormente citados, la mediad de edad de aparición del primer evento adverso fue de 42,2 años (en el periodo 2006-2011), 45,6 años (2012-2017) y 48,3 años (2018-2023), respectivamente.

Pese al envejecimiento de la población, la incidencia de ENOS en PVVIH ha disminuido de manera significativa a lo largo del tiempo. Los investigadores aseguran que "existe un retraso notable en la edad de aparición de estos eventos", lo que podría indicar que las mejoras en el TAR y la atención del VIH contribuyen a un envejecimiento más saludable en esta población.

En la realización de este estudio han participado expertos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, del Hospital Universitari Joan XXIII del Tarragona, del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, del Hospital Donostia de San Sebastián, del Hospital Universitari de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat y del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

XV CONGRESO NACIONAL DE GESIDA

Los detalles de este estudio han sido presentados en Zaragoza, que ha acogido el XV Congreso Nacional de GeSIDA, que según sus organizadores es el principal encuentro científico sobre VIH de España y en lengua hispana de todo el mundo.

El encuentro congrega a más de medio millar de expertos nacionales e internacionales para abordar los principales avances y controversias en la lucha contra el VIH-SIDA, entre los que se encuentran cuestiones como estrategias de prevención más eficaces, tratamientos más tolerables, opciones de tratamiento de larga duración ('long-acting'), comorbilidades, el reto de tratar a personas con mayor esperanza de vida, nuevas estrategias de curación, etc.

Por último, el doctor Antonio Antela, del Hospital de Santiago de Compostela, y la doctora María Salgado, del Instituto de Investigación IrsiCaixa, de Barcelona, son los co-presidentes de esta edición del Congreso.