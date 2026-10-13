Philips lanza una nueva plataforma de vigilancia cardiaca móvil que mejora la gestión de alarmas - PHILIPS L

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Royal Philips ha anunciado la incorporación de una innovadora plataforma de telemetría diseñada para facilitar la monitorización cardíaca continua y ayudar a los profesionales sanitarios a gestionar las alarmas y los exigentes flujos de trabajo clínicos.

La plataforma incorpora el Telemetry Monitor 5500, con marcado CE: un monitor ligero, resistente y portátil que lleva el paciente, con una interfaz táctil intuitiva. Permite la monitorización continua de pacientes de telemetría durante sus desplazamientos, ayudando a mantener segura la información del paciente y favoreciendo la eficiencia clínica y operativa.

Philips ha presentado la nueva plataforma de telemetría en los mercados europeos durante el 39.º Congreso Anual de la European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), LIVES 2026, que se celebra del 10 al 14 de octubre en el Centro de Congresos de Lisboa, Portugal.

"Seguimos escuchando que las alarmas no accionables y las tareas repetitivas pueden resultar disruptivas. Esta plataforma ofrece una solución verdaderamente conectada, diseñada para optimizar la telemetría en distintos entornos asistenciales del hospital", afirma Frederic Martínez Sacchi, responsable de Monitorización hospitalaria y ambulatoria en Philips Ibérica.

"La combinación de herramientas avanzadas de apoyo a la decisión clínica, análisis basados en datos y monitorización segura permite a los sistemas sanitarios prestar una mejor atención, al tiempo que mejora la eficiencia y ayuda a abordar la carga asociada a las alarmas", añade.

Mediante una conectividad segura a escala hospitalaria, la plataforma de telemetría está diseñada para facilitar: Flujos de trabajo simplificados, con un monitor portátil compacto y ligero y una pantalla táctil fácil de usar que apoya la movilidad del paciente durante la monitorización continua.

Asimismo, ayuda a tomar decisiones basadas en datos, mediante información retrospectiva de monitorización que ayuda a los equipos asistenciales a identificar tendencias en la actividad de las alarmas, el deterioro del paciente y el uso de la telemetría. Y facilita una coordinación conectada junto a la cama, que favorece flujos de trabajo más eficientes junto a la cama y durante los desplazamientos dentro de la red hospitalaria, para ingresos, traslados y la captura de tiras de ritmo, facilitando transiciones fluidas del paciente entre los distintos entornos asistenciales.