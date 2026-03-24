Infosalus.- Philips presenta el libro conmemorativo y los actos de su centenario en España

Imagen del encuentro. - PHILIPS

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Philips ha celebrado el centenario de su presencia en España con un encuentro con medios en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, en el que ha presentado el libro oficial y la agenda de actos previstos para 2026.

"Celebrar cien años de Philips en España es reconocer un siglo de compromiso con la innovación al servicio de la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas", ha destacado el presidente de Philips Ibérica, Juan Sanabria.

En este contexto, la compañía ha subrayado que sus soluciones contribuyen actualmente a mejorar cada año la vida de 40 millones de personas en España y de 2.000 millones en todo el mundo. Según ha añadido, lo hacen apoyando a profesionales sanitarios, pacientes y consumidores mediante tecnologías avanzadas para el diagnóstico, la monitorización y el tratamiento, así como con soluciones de cuidado personal.

"A lo largo de este tiempo, nuestra compañía ha evolucionado junto a la sociedad española, pasando de la iluminación y la electrónica de consumo a convertirnos hoy en una empresa líder en tecnología sanitaria y de cuidado personal, con soluciones que acompañan a las personas dentro y fuera del entorno asistencial", ha añadido Sanabria.

Philips destaca que la innovación continúa siendo uno de sus pilares estratégicos. A nivel global, invierte más de 1.700 millones de euros anuales en investigación y desarrollo, lo que representa cerca del 9 por ciento de sus ventas totales y la sitúa entre las empresas que más destinan a innovación en el sector de la tecnología sanitaria.

Asimismo, la compañía ha comunicado que el 86,9 por ciento de sus ventas en España corresponden a ingresos procedentes de productos y servicios diseñados con criterios de ecodiseño y desempeño ambiental. Además, el 25,5 por ciento de las ventas está vinculado a modelos de negocio basados en principios de economía circular que abarcan desde el diseño, tanto de productos de cuidado personal como de equipamiento médico y 'software', hasta soluciones de servicios integrales, actualización tecnológica y gestión responsable del final de vida.

Philips cuenta con presencia en todo el territorio nacional, con sedes y equipos profesionales en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria, desde donde colabora con hospitales, instituciones y socios.

"Alcanzar 100 años en España no solo pone en valor nuestra trayectoria, sino que refuerza el papel que queremos seguir desempeñando en el futuro del sistema sanitario. Desde Philips, mantenemos un compromiso claro con el país: contribuir activamente a su transformación, apoyando a los profesionales y facilitando modelos de atención más integrados, eficientes y orientados a resultados en salud, así como al bienestar de las personas en su día a día", ha señalado el director general de Philips Ibérica, Miguel de Foronda.

UN CENTENARIO PARA MIRAR AL FUTURO

Con motivo de su centenario en España, Philips ha presentado la agenda de actividades institucionales, profesionales y sociales a lo largo de 2026, que reunirá a instituciones, profesionales sanitarios, clientes, colaboradores y empleados para celebrar este hito.

Entre los actos previstos destacan la presentación del libro oficial del centenario, un evento institucional en el Museo del Prado y distintos encuentros con clientes y socios del ámbito sanitario y tecnológico. A lo largo del año, la compañía impulsará, además, diferentes iniciativas sociales y de voluntariado corporativo vinculadas al ámbito sanitario, así como acciones orientadas a promover la innovación, la colaboración con el sistema de salud y el acceso a la atención sanitaria.

Con esta agenda, Philips busca poner en valor su contribución al desarrollo de tecnología para la salud a lo largo del último siglo y reafirmar su compromiso de seguir impulsando soluciones innovadoras que fortalezcan la calidad de la atención, mejoren los resultados en salud y promuevan el bienestar de la sociedad en las próximas décadas.