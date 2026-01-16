La planificación quirúrgica avanzada reduce en un 23,5% la estancia hospitalaria, según estudio

Archivo - Equipo de neurocirujanas que opera cirugía de tumor cerebral en quirófano de hospital - ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La planificación quirúrgica avanzada, que combina el uso de imágenes médicas, modelos tridimensionales y entornos colaborativos de validación para preparar la intervención antes de entrar en el quirófano, reduce un 23,5 por ciento la estancia hospitalaria y un 17 por ciento las complicaciones postoperatorias, frente a procedimientos convencionales, según muestra un estudio realizado por la empresa ISP-XR en el Hospital Universitario La Paz (Madrid).

El análisis, basado en 308 intervenciones quirúrgicas consecutivas, muestra resultados clínicos relevantes en términos de reducción de tiempos, complicaciones, rehospitalizaciones y uso de recursos hospitalarios cuando se aplica un modelo de planificación quirúrgica avanzada diseñado por ISP-XR. Los resultados se publicarán en 'Journal of Clinical Medicine'.

El modelo de trabajo analizado y desarrollado por ISP-XR combina modelado 3D a partir de imagen médica (TAC/RM), planificación CAD, fabricación aditiva de biomodelos y guías quirúrgicas personalizadas, y validación inmersiva mediante tecnologías de realidad extendida (XR). Este enfoque permite que el equipo quirúrgico llegue al quirófano con un plan consensuado, validado previamente y adaptado a la anatomía específica de cada paciente, reduciendo la incertidumbre y aumentando la precisión en intervenciones complejas.

"En cirugías complejas, como cirugía ortopédica oncológica, cirugía oncológica, cirugía ortopédica y traumatología o cirugía maxilofacial, en los que se requiere una resección precisa y donde cada milímetro cuenta y posteriormente en una reconstrucción hecha a la medida de la resección diseñada, este enfoque previo reduce incertidumbre y mejora la precisión", ha explicado el CEO de la compañía española ISP-XR y Rayo-seco Systems, Jorge Magaña.

Entre las ventajas demostradas, este modelo reduce el tiempo quirúrgico entre un 18 y un 22 por ciento, la necesidad de rehospitalización en 30 días pasa del 9,1 al 4,3 por ciento y disminuye entre un 12 y un 30 por ciento la pérdida de sangre intraoperatoria. Además, el 92 por ciento de los cirujanos reportó mejor comprensión anatómica 3D y mayor confianza intraoperatoria.

De este modo, permite mayor precisión quirúrgica, gracias al uso de guías de corte y biomodelos personalizados, mejor coordinación del equipo médico, que valida el abordaje antes de la cirugía, y mejor comunicación con el paciente, que puede comprender el procedimiento mediante modelos 3D o realidad aumentada, reduciendo ansiedad y mejorando la confianza.

"Lo relevante es que estamos hablando de resultados medibles: mejoras en eficiencia, seguridad y experiencia clínica, con un impacto potencial directo sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. La evidencia científica aceptada refuerza la robustez del modelo y su escalabilidad", ha destacado Jorge Magaña.

El jefe de la Sección de Cirugía Ortopédica Oncológica del Hospital Universitario La Paz, Eduardo Ortiz-Cruz, ha destacado la importancia de incorporar este tipo de avances tecnológicos en su campo de trabajo, con el objetivo de conseguir la resección quirúrgica con margen oncológico adecuado y preservar la mayor cantidad de tejido normal posible.

La compañía ISP-XR busca ampliar la evidencia clínica sobre la planificación quirúrgica avanzada mediante estudios multicéntricos y prospectivos. En paralelo, está preparando la expansión internacional a través de alianzas estratégicas con hospitales en mercados prioritarios.