La plataforma de historia clínica compartida de Fundación IDIS supera el millón de altas y los tres millones de accesos

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación IDIS ha informado de que su plataforma de interoperabilidad de la historia clínica de la sanidad privada, 'miHC', ya supera el millón de altas (1.031.337) y los tres millones de accesos (3.062.861), tras incorporar además imágenes médicas a sus funcionalidades.

Según la fundación, este último paso amplía las posibilidades de una plataforma que hasta ahora había centrado buena parte de su desarrollo en facilitar el acceso a informes y documentación médica. En este sentido, informa de que ya hay dos organizaciones que disponen de imágenes a través de 'miHC', mientras que el resto prevé incorporarlas próximamente.

La entidad destaca que 'miHC' persigue romper los silos de información y facilitar que el ciudadano pueda acceder y compartir sus datos sanitarios de una forma "segura, sencilla e interoperable". Este planteamiento está alineado con la evolución del Espacio Europeo de Datos de Salud, uno de los ejes sobre los que IDIS viene construyendo su estrategia de transformación digital.

En este contexto, la fundación IDIS ha mantenido reuniones con el Ministerio de Sanidad y con diferentes comunidades autónomas para analizar posibles vías de integración entre la historia clínica generada en el ámbito privado y el Sistema Nacional de Salud. Para la entidad, el objetivo pasa por seguir avanzando hacia un modelo en el que la información clínica pueda estar disponible allí donde el paciente la necesite, con independencia de que la atención se produzca en un centro público o privado.

"'miHC' ya ha demostrado que el sector sanitario privado puede construir una infraestructura común y hacer interoperable información que hasta hace pocos años permanecía fragmentada entre distintas organizaciones. Ahora tenemos que seguir avanzando: incorporar nuevos tipos de información, como las imágenes clínicas, y trabajar para que la continuidad del dato tampoco se detenga en la frontera entre la sanidad pública y la privada. El objetivo final es muy sencillo: que la información acompañe al paciente", ha señalado la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva.

Asimismo, hasta la fecha, 15 entidades se encuentran ya en producción y otras dos están en fase de preproducción, en una red que integra a algunos de los principales grupos hospitalarios y compañías aseguradoras del país.

La fundación subraya que el aumento de la actividad de 'miHC' va acompañado de un trabajo permanente sobre la seguridad de la infraestructura. En este punto, señala que la plataforma acaba de someterse a una nueva prueba diseñada para evaluar la robustez de sus sistemas y detectar posibles áreas de mejora.

Además, la organización afirma que trabaja también sobre el modelo que permitirá garantizar la continuidad del proyecto a largo plazo. En este sentido, ya se han celebrado tres reuniones del grupo de trabajo de sostenibilidad de 'miHC', creado específicamente para analizar y proponer las vías que permitan reforzar y asegurar la sostenibilidad futura de la plataforma.

"Con estos avances, 'miHC' continúa evolucionando desde una plataforma de interoperabilidad dentro de la sanidad privada hacia una infraestructura cada vez más amplia, tanto por el volumen y el tipo de información disponible como por las organizaciones conectadas y su potencial de integración con el conjunto del sistema sanitario", finaliza la fundación.