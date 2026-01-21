La plataforma de medicamentos innovadores quiere consolidar en 2026 el liderazgo español en investigación clínica

Imagen de la reunión. - FARMAINDUSTRIA

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Coordinación de la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores(PTEMI) se ha reunido este miércoles para definir su hoja de ruta para 2026, que estará centrada en la consolidación del liderazgo en investigación clínica, con un especial foco en la recuperación de la competitividad española y europea en un contexto político en el que otros actores mundiales están impulsando políticas de innovación.

Además, el uso de datos para investigación biomédica, la consolidación y sostenibilidad de proyectos europeos de investigación, así como la futura Ley de Biotecnología son algunos de los ejes sobre los que se han debatido en esta reunión y que ayudarán a configurar la agenda de la conferencia de plataformas de investigación biomédica.

El Comité de Coordinación de la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores(PTEMI) está compuesto por nueve representantes de centros de investigación pública y nueve responsables de investigación de la industria farmacéutica. El PTEMI trabaja desde 2005 para fomentar la investigación biomédica a través de la colaboración público-privada.

De la reunión también ha salido la fecha del gran encuentro anual impulsado por la entidad, la que será la XIX Conferencia Anual de Plataformas de Investigación Biomédica, coorganizada por Farmaindustria, Asebio, Nanomed, Fenin y Veterindustria. Se celebrará el próximo 28 de mayo en Barcelona.

Desde Farmaindustria, se ha presentado el Plan de actuación 2026 del pilar de investigación, que este año girará sobre 3 ejes: en cuanto a investigación preclínica, el impulso de un ecosistema de excelencia en investigación preclínica e innovación abierta; en investigación clínica, la consolidación del liderazgo, y en el uso secundario de datos y digitalización, el posicionamiento de España como pionero en el Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS).