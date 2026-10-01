Infosalus.- Un 8% de la población española padece trastorno mixto ansioso-depresivo, más frecuente en adultos jóvenes

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MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Fundación López Ibor, Inés López-Ibor, ha señalado que en torno a un ocho por ciento de la población española padece trastorno mixto ansioso-depresivo, aunque ha precisado que no hay cifras oficiales, con un perfil de paciente entre los 30 y 40 años y predominantemente mujer.

López-Ibor ha explicado este jueves durante un encuentro con medios organizado por la farmacéutica Schwabe en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que el trastorno mixto ansioso-depresivo combina síntomas de ansiedad y depresión. "El paciente no es capaz de distinguir si está más ansioso o más triste", ha apuntado.

En cuanto a la depresión, ha explicado que una de sus características principales es la anhedonia, esto es la incapacidad de disfrutar de las cosas, de sentir placer, a lo que se suma mucha frustración y tristeza. Todo ello afecta físicamente, con pérdida de sueño, apetito, aparición de fatiga y una pérdida subjetiva de memoria, que incluye incapacidad para concentrarse y tomar decisiones.

Respecto a la ansiedad, ha detallado que destacan la sensación de irritabilidad, temores irracionales, angustia y preocupación y problemas para relajarse. "Cualquier cosa les hace saltar y no son capaces de discriminar qué es lo que tienen que hacer en un momento determinado", ha añadido.

En este punto, ha comentado que la ansiedad y la tristeza son un "sentimiento normal". El primero es una respuesta al estrés y se convierte en patológico cuando conlleva sufrimiento y no permite adaptarse a lo que está sucediendo, mientras que el segundo puede traducirse en un inicio de proceso depresivo cuando la persona pierde la energía, ve todo triste y, en casos graves, aparecen la desesperanza y pensamientos suicidas.

Cuando se combinan ambas afecciones y surge el trastorno mixto ansioso-depresivo, los síntomas de las dos se suman y los pacientes sufren pensamientos negativos muy intrusivos y que no pueden controlar, tienden al aislamiento y a verse afectados por síntomas motores, como taquicardias, dificultad respiratoria y molestias gastrointestinales.

PREVENCIÓN Y ABORDAJE TEMPRANO

Inés López-Ibor ha hecho hincapié en la importancia de seguir hábitos de cuidado y prevención de la salud mental y saber identificar cuándo la ansiedad y la depresión dejan de ser normales para poder pedir ayuda y realizar un abordaje precoz.

"Lo que no hay que hacer es automedicarse", ha aseverado para poner el foco en el "problema de automedicación" que hay en España, así como en el elevado consumo de ansiolíticos e hipnóticos, aunque ha puntualizado que se ha ido reduciendo en los últimos cuatro o cinco años.

En su intervención, la psiquiatra ha enfatizado la importancia de cambiar el enfoque desde el que se habla de salud mental. "Lo primero que se nos viene a la cabeza es enfermedad mental, no es así. La salud mental sería lo contrario a la enfermedad mental", ha resaltado para instar a hablar de este asunto desde un punto de vista positivo, lo que podría ayudar a la población a mejorar su cuidado y reducir el estigma.

OPCIONES TERAPÉUTICAS

El catedrático de psiquiatría y jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia de la Universidad Médica de Viena (Austria), Siegfried Kasper, ha abordado las opciones terapéuticas disponibles frente a ansiedad y depresión, así como para el trastorno mixto, y la evidencia científica que existe sobre ellos.

En particular, se ha centrado en silexan, un principio activo de origen natural comercializado en España por Schwabe, sobre el que Kasper ha apuntado que lleva estudiando dos décadas y asesorando a la compañía farmacéutica.

Así, ha destacado la eficacia demostrada de este fármaco en trastorno de ansiedad subsindrómico, trastorno mixto de ansiedad-depresión y trastorno depresivo mayor de intensidad leve a moderada. En este sentido, ha apuntado que puede ser una "alternativa natural" a las benzodiazepinas o a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS).

"Lo más importante es su perfil de seguridad y tolerabilidad", ha enfatizado para puntualizar que "no presenta potencial de interacción con otros medicamentos, ni efectos sedantes, riesgo de dependencia o abuso, alteraciones del sueño, disfunción sexual ni aumento de peso".