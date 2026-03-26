La POP pide a Sanidad y CCAA que el Consejo Interterritorial del SNS sirva para poner fin a la huelga médica

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García (3d), interviene en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede de la Diputación General de Aragón, a 24 de octubre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). El Conse - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha reclamado al Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas y a los representantes del colectivo médico que aprovechen la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes para dar un "paso real" hacia la resolución del conflicto abierto en torno a la huelga médica.

A través de un comunicado, la POP considera que es posible avanzar para poner fin a esta crisis que, según advierte, está perjudicando especialmente a los pacientes. Por ello, ruega al Ministerio de Sanidad, a las consejerías de Sanidad, al Comité de Huelga y al Foro de la Profesión Médica que consigan "acercar posturas" durante el Consejo Interterritorial.

La Plataforma cree que "cada día que pasa es una oportunidad perdida para la salud de todos". Así, reclama mayor información sobre el estado de las negociaciones, sobre los puntos de desacuerdo que siguen dificultando el proceso y sobre las medidas que puedan adoptarse a corto plazo para reducir el impacto asistencial del conflicto.

"Solicitamos transparencia en las negociaciones. Estamos padeciendo esta huelga desde la confusión, sin entender por qué el Estatuto Marco no es suficiente para nuestros médicos, qué temas son competencia de los servicios de salud y, si hay algo que se pueda negociar, que se negocie. También pedimos que se establezcan vías de diálogo constructivo que no pasen por más días de huelga. Los pacientes no podemos más y es muy complejo de entender", asegura la presidenta de la POP, Carina Escobar.

Asimismo, Escobar ha resaltado que la plataforma mantiene la "mejor disposición" para ayudar en esta situación, que, a su juicio, puede desembocar en una crisis sanitaria por la falta de atención médica y los retrasos que están sufriendo los pacientes.

La POP denuncia que esta situación está generando cancelaciones, demoras, incertidumbre y un evidente desgaste del sistema sanitario. Por ello, insiste en que los pacientes "no pueden seguir esperando". Avisa de que cada jornada de conflicto sin avances concretos se traduce en "más sufrimiento, más angustia y más dificultad para acceder en tiempo y forma a consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones y seguimiento clínico, especialmente en el caso de las personas con enfermedades crónicas, que dependen de una atención continuada, coordinada y previsible".

En este punto, la Plataforma expresa su preocupación por la falta de avances suficientes y por la persistencia de posiciones enfrentadas que, lejos de acercar una salida, "prolongan un escenario de tensión que impacta de lleno en la atención sanitaria". Por lo que considera imprescindible que las próximas reuniones, como el Consejo Interterritorial de Salud de este viernes, sirvan "no solo para escenificar voluntad de diálogo, sino para activar una negociación útil, transparente y orientada a resultados".

La POP valora que se estén abriendo espacios para retomar las conversaciones y que distintas administraciones hayan planteado fórmulas para favorecer el entendimiento. Sin embargo, recuerda que lo verdaderamente importante no es el formato en sí mismo, sino que exista "una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos, con información clara, interlocución real y compromiso por ambas partes".

Además, reclama que la reunión permita también aclarar qué plantean las comunidades autónomas para contribuir a una salida del conflicto, qué margen de actuación asumen desde sus competencias y cómo piensan evitar que los pacientes sigan soportando sus consecuencias.

"La resolución de este conflicto no puede seguir aplazándose. Es el momento de actuar con responsabilidad, con transparencia y con voluntad real de acuerdo para proteger la continuidad asistencial y reducir el impacto sobre los pacientes", concluye la entidad.