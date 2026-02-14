La diputada nacional Carmen Fúnez durante la rueda de prensa en Ciudad Real. - PP C-LM

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha responsabilizado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de la "crisis" que vive el ámbitos sanitario, de haber gestionado la Sanidad "desde el sectarismo", así como de haber "denigrado" el sistema de formación de especialistas médicos en España (MIR).

En declaraciones a los medios cerca de la sede del PP, coincidiendo con el inicio de la manifestación 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', convocada por el Comité de Huelga (CESM, SMA, AMYTS, MC, SME y OMEGA), Fúnez ha afirmado que "para cualquier persona la salud es lo primero, pero para el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido así" y como ejemplo ha indicado que en los siete años y medio en el poder han pasado seis ministros de Sanidad distintos.

"Ese cambio de personas en una cartera tan esencial como la de la Sanidad refleja algo y es una falta de seguridad y de estabilidad esencial tanto para el centro del Sistema Nacional de Salud (SNS), que son los pacientes, como también para el eje vertebrador, que son los profesionales sanitarios y de manera muy especial los médicos", ha apuntado.

"INQUIETUD Y PREOCUPACIÓN" ANTE LA HUELGA SANITARIA

Fúnez ha advertido que el lunes comenzará una huelga sanitaria de una semana al mes hasta el mes de junio, lo que hará que "muchas familias y pacientes vean cómo en las próximas semanas sus citas médicas se van a aplazar, sus pruebas se van a retrasar, sus intervenciones quirúrgicas tendrán que hacerse en otros días".

"Eso genera inquietud, eso genera preocupación y el único responsable es el Gobierno por haber gestionado la sanidad desde el sectarismo, apoyándose más en consignas del partido ideológicas que en las necesidades reales de nuestro SNS que solo requieren dos cosas: más médicos y mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales", ha manifestado.

La dirigente 'popular' ha apuntado que en esta materia "no cabe el sectarismo ni la imposición" y se necesita más diálogo. "Los médicos están exigiendo que se les escuche y que se dialogue con ellos para que sepan cuáles son sus verdaderas reivindicaciones que hoy se están escuchando aquí en Madrid recogiendo sus verdaderas exigencias laborales. Al final, con esta imposición y este sectarismo en la Sanidad, sufren los pacientes", ha afirmado.

En este sentido, Fúnez ha indicado que el PP está ya hablando con todos los profesionales sanitarios "para trabajar en la solución a sus problemas desde el rigor" y ha criticado que las propuestas del Ejecutivo no lleven aparejada una memoria económica. "Cuando en Sanidad no hay propuestas con presupuestos se convierten en auténticas falsedades y, lo que es peor, en frustraciones tanto en el ámbito de médicos y profesionales sanitarios como en el de pacientes", ha añadido.

"SÁNCHEZ HA ESTROPEADO EL MIR"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP ha acusado también a Sánchez de "estropear y denigrar" al sistema de formación MIR. Así, ha mencionado la dimisión de los comités de expertos de este años, los retrasos en la publicación de las listas de admitidos y los "errores masivos" en la baremación de las calificaciones de los aspirantes médicos que se presentaban a las pruebas.

"No puede existir en las pruebas de acceso al Sistema Nacional de Salud este tipo de inseguridad y de inquietud por aquellos médicos que han estado horas y horas, mes tras mes, estudiando para prepararse y para llegar en las mejores condiciones a esas pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada", ha declarado.

Fúnez ha recordado que la Asociación MIR España ha presentado un documento en el Registro del Ministerio de Sanidad exigiendo al Gobierno que haga una auditoría de las pruebas que se han realizado este año y ha subrayudo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya se ha reunido con ellos y han registrado una iniciativa en el Congreso para que se ponga en marcha "cuanto antes" esta auditoría.