El PP está "convencido" de que Ayuso "acatará" la decisión judicial para crear el registro de objetores al aborto

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se ha mostrado este martes "convencida" de que la Comunidad de Madrid "acatará" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores de conciencia al aborto.

"En Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan y, por tanto, yo estoy convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial", ha asegurado Muñoz durante la rueda de prensa de portavoces en la Cámara Baja.

El TSJM acordó este lunes la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del Gobierno regional de cara a elaborar esta lista de objetores, por lo que ordenó a la Comunidad de Madrid que iniciara los trámites correspondientes y la implantación del registro conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En respuesta, la Comunidad de Madrid avanzó que recurrirá la decisión, presentando para ello recurso en reposición cautelar, y subrayó que el Tribunal, en cualquier caso, "no entra en el fondo del asunto".