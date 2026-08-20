El PP denuncia que Sanidad no ha reforzado las plantillas de Urgencias en Ceuta y que la situación está "colapsada"

Fotos Declaraciones Carmen Fúnez En Ceuta - PARTIDO POPULAR

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado que el Ministerio de Sanidad no ha reforzado las plantillas de Urgencias de Ceuta tras la crisis migratoria y ha asegurado que la situación en la ciudad autónoma está "absolutamente colapsada".

"No ha habido refuerzo de profesionales sanitarios, no se está apoyando a los médicos, sino todo lo contrario. El Ministerio de Sanidad y su ministra, Mónica García, están abusando del compromiso, la responsabilidad y la profesionalidad de los sanitarios de Ceuta. Y eso tiene que acabar ya", ha criticado Fúnez en declaraciones a los periodistas en la sede del PP en la calle Génova.

En este contexto, la 'popular' ha señalado que, antes de la crisis migratoria, los servicios de urgencias de Ceuta atendían una media de 100 personas al día, frente a los 500 pacientes que atienden actualmente, con el mismo número de profesionales.

"Para atender a 100 pacientes se contaba en urgencias con cinco médicos, alrededor de 12 enfermeras y cinco TCAEs. A día de hoy, para atender a más de 500, se cuenta con cinco médicos, 12 enfermeras y cinco TCAEs. Esa es la realidad", ha apuntado.

Tras ello, ha asegurado que todos los profesionales sanitarios están "sobrepasados" por la situación actual. Además, ha señalado que muchos pacientes con enfermedades crónicas están solicitando atención domiciliaria porque les da "miedo" acudir a los centros de salud y hospitales. "Los profesionales sanitarios no pueden asumir sobre sus espaldas la falta de consideración de la ministra de Sanidad", ha manifestado.

Asimismo, Fúnez ha subrayado que los profesionales sanitarios le trasladaron que fue un "auténtico insulto" que García hablase de xenofobia durante su visita a Ceuta, algo que atribuye a que la ministra no conoce la ciudad, donde conviven cuatro religiones desde hace siglos.

"No ha habido nunca ningún problema ni ningún conflicto desde el punto de vista de la convivencia, la concordia y el respeto. Una ministra no está para insultar ni para generar un mayor conflicto donde ya lo había, una ministra está para resolver. Y, en este caso, la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez ha ido a insultar y no a resolver los problemas que tienen los profesionales sanitarios", ha declarado.

Por último, ha preguntado al Ministerio de Sanidad si ha puesto en marcha algún tipo de protocolo, junto con los ministerios de Defensa e Interior, para prevenir, detectar y diagnosticar cuanto antes los casos de sarna, así como para proteger a los policías y militares diagnóstico de varios casos.