El PP exige un Estatuto Marco "consensuado" tras las "más de 14.000" alegaciones en fase de audiencia pública

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y la consejera de Sanidad de Baleares, Manuela García Romero, durante la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). Esta reunión tiene el objetivo de desbloquear i - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ha aseverado que las "más de 14.000" alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco en fase de audiencia pública son una "enmienda a la totalidad", tras lo que ha exigido un nuevo texto "dialogado" y "consensuado".

Así lo ha señalado este viernes en declaraciones a los medios previas al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que reúne al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas para debatir un orden del día compuesto por más de 20 puntos, entre los que no figura la huelga médica convocada en el marco del conflicto por el Estatuto Marco.

"Esto da idea de lo que le importa a la ministra la huelga médica, es decir, absolutamente nada. Y está enormemente claro que la ministra se encuentra en este momento en otros avatares personales y políticos, con otros intereses que no coinciden para nada con los intereses de los ciudadanos de nuestras comunidades autónomas", ha reprochado Vázquez.

El consejero 'popular' ha criticado que, tras el último pleno del CISNS, que se centró en el Estatuto Marco y finalizó sin acuerdo entre Sanidad y CCAA, "no ha habido ni un solo avance para solucionar este conflicto", que comenzó hace más de un año y prevé una huelga indefinida de médicos a partir de septiembre.

En este contexto, ha detallado que el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco ha recibido "más de 14.000" alegaciones en la fase de información y audiencia pública, que finalizó el pasado 26 de junio, y ha comparado esta cifra con las 400 que recibió el Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios y que han tenido que ser consideradas para "cambiar la ley".

Con esta comparativa, ha querido poner de manifiesto que las alegaciones al Estatuto suponen una "enmienda a la totalidad", lo que ha considerado "lógico", al tratarse de un anteproyecto "sin rigor, sin consenso y sin diálogo". Tras esto, se ha dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, para pedirle que "soslaye la tentación de pasar de largo de esta fase de alegaciones" porque "es importante" que se estudien si "realmente" se quiere un Estatuto "que complazca a todas las categorías profesionales y a las comunidades autónomas".

UNANIMIDAD DE LAS CCAA

Asimismo, Alejandro Vázquez ha recordado la "unanimidad" de las comunidades autónomas, "independientemente del color político", para pedir soluciones al conflicto a la ministra de Sanidad, que es quien "tiene la competencia", como ha destacado que reconoció el propio Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Las consecuencias de la huelga son absolutamente irreparables, los ciudadanos ya no aguantan ni un solo día más de huelga médica", ha advertido para instar a la ministra a solucionar la huelga "de modo inmediato" y dotar al país de un Estatuto Marco "dialogado", "consensuado" y "con el rigor necesario para que pueda ser puesto en marcha por las comunidades autónomas".