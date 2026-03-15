Infosalus.- PP lleva al Congreso y Senado iniciativas para exigir al Gobierno mejores condiciones y reconocimiento para médicos

Varias personas durante la manifestación contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, a 14 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asoc - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso y una moción en el Senado para exigir al Gobierno el reconocimiento de la singularidad de los médicos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

A través de estas iniciativas parlamentarias, el PP reclama para los médicos el reconocimiento de su "singularidad" con una mesa de diálogo y negociación específica en la que se aborden cuestiones como la conciliación, la evolución de las guardias y su equiparación progresiva con las horas ordinarias, la mejora de la retribución y una clasificación profesional que ponga en valor su formación, responsabilidad y papel como pilar del SNS.

Los 'populares' consideran, además, necesario reducir la sobrecarga administrativa de los facultativos y aumentar las plantillas actuales hasta un 15%, con un nuevo modelo de planificación de recursos humanos que refuerce especialmente la Atención Primaria, donde el PP estima un déficit actual de unos 4.500 médicos que podría alcanzar los 5.000 en 2029.

Según el partido, el objetivo es dar respuesta a las principales reivindicaciones de los profesionales y evitar nuevas huelgas como la prevista para esta semana.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que "al Gobierno de Sánchez le falta diálogo y le sobra sectarismo", y ha reclamado "consenso en la reforma del Estatuto Marco, tanto con los profesionales como con las comunidades autónomas".

"Vamos a abordar la clasificación profesional de los médicos y todo ello con un componente esencial y primordial como nunca antes se ha hecho en España y es apostando porque en el sistema de financiación autonómica haya una partida específica sanitaria para garantizar y sostener económicamente el Sistema Nacional de Salud", ha señalado Fúnez en unas declaraciones remitidas a los medios.

Asimismo, la portavoz ha mostrado su solidaridad con los pacientes afectados por la huelga de médicos de esta semana. "Es inaceptable y el único responsable es Pedro Sánchez", ha afirmado antes de cargar contra la ministra de Sanidad, Mónica García. "Es incapaz de hacerse cargo del caos y la conflictividad laboral que ella sola ha generado", subraya.

MÁS PLAZAS MIR

En el ámbito de la formación, el PP reclama una oferta de plazas MIR "dinámica y proporcional a las necesidades existentes, con un crecimiento anual sostenido", y mejores condiciones para los médicos residentes.

A su juicio, la actual oferta del Gobierno es "insuficiente" y debería acompañarse de una flexibilización de los criterios de acreditación de unidades docentes, priorizando especialidades tensionadas como Medicina Familiar y Comunitaria o Pediatría.

Por otro lado, el PP plantea que el futuro modelo de financiación autonómica contemple un apartado finalista para sanidad, con el fin de garantizar el acceso a una asistencia "de calidad, cohesionada, equitativa, segura y sostenible" en todo el territorio.

Estas propuestas se enmarcan en la ronda de contactos mantenida por Feijóo con el Foro de la Profesión Médica y el Comité de Huelga, en la que el líder del PP se comprometió a mantener un diálogo activo con los profesionales. Los 'populares' contrastan esta actitud con la del Gobierno, al que acusan de haber "excluido" a los médicos de las negociaciones y de haber generado una situación de "conflictividad sin precedentes" en el sector sanitario.